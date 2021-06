Wissenswertes zu Verschwörungstheorien vermittelt

Buchen. „Wie bestimmen Verschwörungstheorien unser Denken?“ – Mit dieser Fragestellung befasste sich ein Online-Workshop, der von „Herz statt Hetze NOK“ in Zusammenarbeit mit dem Kreismedienzentrum und dem DGB Baden-Württemberg für die Schüler der 10. Klasse des Burghardt-Gymnasiums angeboten wurde.

Katharina Nocun, Politik- und Wirtschaftswissenschaftlern und Publizistin, gab zunächst eine genaue Definition von Verschwörungserzählungen und veranschaulichte an konkreten Beispielen, dass bereits vor Corona viele Verschwörungsmythen im Umlauf waren und nun entsprechend „angepasst“ wurden.

Wie kann es sein, dass auf Demonstrationen so unterschiedliche Menschen unterwegs sind und sich nicht aneinander stören? Auch dieses Phänomen wurde anschaulich erklärt. Oft fänden gerade auch im Bereich der Esoterik Verschwörungsmythen einen guten Nährboden. In Zeiten der Unsicherheit und Verunsicherung gäben Verschwörungsmythen Halt und dienten als psychologisches Hilfskonstrukt, weil man einen Plan und vermeintliche Schuldige zu erkennen glaube. Der Glaube an Verschwörungen ziehe sich dabei quer durch die Gesellschaft, wobei rechte und populistische Gruppen am meisten betroffen seien. Mögliche Folgen seien schwindende politische Teilhabe und eine Eskalation von Debatten durch entsprechende Feindbilder bis hin zur Rechtfertigung von Gewalt.

Radikalisierungsbeschleuniger

Verschwörungsmythen seien aber auch Radikalisierungsbeschleuniger, was sich am Sturm auf das Kapitol im Januar gut verdeutlichen lasse. Die rechten Attentäter der vergangenen Jahre hätten sich allesamt ebenfalls auf Verschwörungsmythen gestützt. Gewalt werde so als probates Mittel gegen die Verschwörung legitimiert.

Faktenchecks hinzuziehen

Wie kann man mit Verschwörungsanhängern – insbesondere im privaten und persönlichen Umfeld – umgehen? Hier gab Katharina Nocun konkrete Empfehlungen. Wichtig sei immer zu reagieren und auch Faktenchecks heranzuziehen. Es gäbe eben auch viele stille Mithörer, die man noch mit Fakten erreichen könne. Bei Antisemitismus und Rassenhass müsse man deutlich Grenzen aufzeigen und sich klar positionieren. Entscheidend seien vor allem Vier-Augen-Gespräche. Konkrete Gegenfragen könnten hilfreich sein, um gemeinsam zu diskutieren und eine Faktenebene zu erreichen. Dort, wo kein gemeinsames Gespräch mehr möglich sei, könne man sich auch Hilfe holen, um die Situation zu bewältigen. Hier empfiehlt sie insbesondere Sektenberatungsstellen.

Positive gemeinsame Erlebnisse im eigenen Umfeld könnten ebenso hilfreich sein – zumindest könne man so „Social-Media-Pausen“ und das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit einer anderen gesellschaftlichen Gruppe fördern. Man solle sich aber nicht zu viel von den eigenen Möglichkeiten erwarten und müsse immer Grenzen ziehen. Nocun vergleicht das Agieren mit einem Marathonlauf, den man immer wieder fortsetzen müsse. Anfällig für Verschwörungsmythen seien insbesondere Menschen mit wenig oder eingeschränkter Medienerfahrung, denen es schwerer falle, bestimmte Dinge einordnen zu können – weniger junge Menschen.

Diese Erkenntnis wurde auch von Schülerseite in der abschließenden Diskussion bestätigt. Dort verdeutlichte Nocun auch, dass nach wie vor Facebook und Youtube die entscheidenden Kanäle seien, um Interessierte zu rekrutieren.

„Telegram muss“ reagieren

Für ein Verbot von Telegram sprach sie sich nicht aus. Allerdings forderte sie, dass Telegram reagieren und Seiten mit rassistischem, antisemitischen und volksverhetzendem Inhalt sperren müsse. „Herz statt Hetze“ hat mit diesem Workshop einmal mehr gezeigt, welchen Stellenwert Information und Kommunikation im gesellschaftlichen Diskurs haben müssen.