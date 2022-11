Wissenswertes über Kräuter

Hettingen. Die Frauengemeinschaft Hettingen hatte am Mittwoch zu einem Vortrag zum Thema „Kräuter - Schätze aus der himmlischen Apotheke“ mit Referentin Christine Kirchgeßner ins Heinrich-Magnani-Haus eingeladen.

Die Referentin ist ausgebildete Hauswirtschafterin und seit kurzem neues Vorstandsmitglied der Hettinger Frauengemeinschaft. Sie hat ein Online-Studium zur Heilkräuter-Praktikerin absolviert. Im kurzweiligen Vortrag über Brennnesseln, Löwenzahn, Lavendel, Rosen und noch vielen weiteren „Un-Kräutern“, die in den heimischen Gärten vorkommen, erfuhren die Teilnehmer viele Nutzungsmöglichkeiten in der Küche, als Reinigungsmittel oder zur Verbesserung von körperlichen Beschwerden. Ob Wurzeln, Blätter oder Blüten – so manches Kraut ist eine Vitaminbombe, ein geschmackvolles Würzmittel oder auch ein wertvolles Heilmittel. Es gab Informationen, die bereits seit dem Mittelalter angewandt wurden, zur Herstellung von natürlichen Tees und Ölen, Salben, Seifen, Shampoos oder Kräuterwickel und -aufgüssen für verschiedene Krankheitsbilder.

Jede Teilnehmerin konnte in einem Schraubglas aus Efeublättern mit etwas Wasser eine Schüttelseife herstellen, die erstaunlicherweise zur Reinigung im Haushalt verwendet werden kann. In der Pause verkostete man Kräuter-Aufstriche, die das Vorstandsteam nach Rezepten von Christine Kirchgeßner hergestellt hatte.

Im zweiten Teil des Vortrages erfuhr die Zuhörer, wie man die weltbekannte Wasserkur von Pfarrer Sebastian Kneipp richtig anwendet. Außerdem erhielten die Zuhörerinnen wissenswerte Informationen für die Gestaltung eines gesunden Alltages. kfd