Buchen. Die Stadt Buchen und das Mehrgenerationenhaus in Buchen beteiligen sich an der landesweiten „Impulskampagne Demenz“. Die Kampagne will erreichen, dass Demenzkranke weiterhin „mittendrin“ sind und nicht von der Nachbarschaft, dem Freundeskreis oder Vereinsleben ausgeschlossen werden. Die Impulskampagne ist eine gemeinsame Aktion der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, Selbsthilfe Demenz und der Landesstrategie „Quartier 2030 - Gemeinsam.Gestalten.“ und wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Mitteln des Landes gefördert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als weitere Aktion im Rahmen der Kampagne gibt es für alle Interessierten aus den teilnehmenden Kommunen eine Demenz Partner-Schulung. Am Dienstag, 29. März, von 17 bis 19 Uhr wird von der Alzheimer-Gesellschaft Wissen zum Krankheitsbild und Anregungen zum richtigen Umgang mit Menschen mit Demenz vermittelt. Die Schulung findet digital per Zoom statt. Der Kurs ist kostenlos, die Teilnehmenden erhalten auf Wunsch eine Teilnahmebestätigung. Anmeldungen sind bis 24. März möglich. Weitere Informationen und Anmeldungen über www.demenzundkommune-bw.de/demenzpartner.

Im Mehrgenerationenhaus gibt es die Möglichkeit, an der Demenz-Partner-Schulung gemeinsam online vor der Leinwand teilzunehmen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich an unter: kontakt@mehrgenerationenhaus-buchen.de oder telefonisch 06281/5656637.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2