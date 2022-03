Wissen in Theorie und Praxis vermittelt

Buchen. Elf Teilnehmer aus den Kreisverbänden Buchen, Mosbach und Heilbronn erlernten unter der fachkundigen Anleitung von Dieter Zich im DRK Kreisverband Buchen die Grundlagen der ordnungsgemäßen Ladungssicherung, speziell bei Lkw, wie sie das Deutsche Rote Kreuz vielerorts besitzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verkehrssicherheit und Ladungssicherung, zwei Schlagworte, die sich gegenseitig bedingen. Nur wer über das notwendige Wissen über die geltenden Rechtsvorschriften zum Thema Ladungssicherung verfügt, kann seiner Verantwortung bezüglich Ladungssicherung gerecht werden. Dazu kommt dann das notwendige Wissen zur richtigen praktischen Anwendung der Zurrmittel und weiterer Hilfsmittel wie zum Beispiel rutschhemmendes Material. Am Vormittag dominierten die physikalischen Grundlagen wie Masse, Gewichtskraft, Fliehkraft, Reibung und viele mehr. Nach der Mittagspause wurde es dann praxisnaher: Dieter Zich vermittelte unter anderem die beiden Maßnahmen der Ladungssicherung, Formschluss und Kraftschluss sowie eine Kombination beider Ladungssicherungsmaßnahmen anhand mehrerer Praxisbeispiele anschaulich und eindrucksvoll.

Hierzu brachten die Teilnehmer auch ihre Lkw mit, die im letzten Drittel der Fortbildung zum Tragen kamen. Das Verhalten bei un- oder schlecht gesicherter Ladung konnten die Fahrer mit ihren Lkw und den zur Verfügung stehenden Ladungssicherungsmitteln selbst ausprobieren. Es war für alle Teilnehmer erstaunlich zu sehen, welche Kräfte schon bei geringer Geschwindigkeit auf die Ladung wirken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Große Kräfte wirken

Mit aufgefrischtem oder neuem Wissen gingen alle Lkw-Fahrer am Abend nach Hause mit der Gewissheit, zu wissen, wie sie die Ladung bei zukünftigen Transporten sichern oder eine bereits vorhandene Sicherung überprüfen können. Denn verantwortlich für die Sicherheit einer regelgerechten Ladungssicherung sind alle am Transport Beteiligten, also auch der Fahrzeugführende.

„Damit Ausrüstung und Hilfsgüter, die wir mit unseren Lkw regelmäßig transportieren, auch sicher dort ankommen, wo sie hinsollen, bilden wir unsere Kraftfahrer intensiv aus und fort. So stellen wir sicher, dass unsere Fahrer die verantwortungsvolle Aufgabe bestmöglich erfüllen und Personal und Material unfallfrei am Ziel ankommen“ weiß Dominic Burger-Graseck, Kreisbereitschaftsleiter im DRK-Kreisverband Buchen, der den Lehrgang zusammen mit der Fahrschule Münkel organisiert hatte und selbst als Teilnehmer der Fortbildung beiwohnte.