Buchen. Die Stadt Buchen ist in diesem Jahr finanziell auf einem guten Weg. Das zeigte der Halbjahresbericht über den Stand des Haushaltsvollzugs für die Stadt, den Eigenbetrieb „Energie und Dienstleistung Buchen“ und die Stiftung „Spitalfonts Buchen (Odw.)“ des Ersten Beigeordneten und Leiter des Fachbereichs „Wirtschaft und Finanzen“, Benjamin Laber. „Ich glaube, ich habe selten eine so ausgeglichene Halbjahresbilanz gemacht“, sagte der Erste Beigeordnete, ehe er die Zahlen sprechen ließ.

Das zweite Jahr des Doppel-Haushalts sei eigentlich immer kritisch, doch: „Es läuft“, traf es Laber auf den Punkt. Den 47 715 852 Euro an ordentlichen Erträgen stehen 49 034 833 Euro an ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 gegenüber.

Einen deutlichen Einbruch gebe es bei der Gewerbesteuer. Allerdings sei die Tendenz jetzt wieder positiv. Im Jahr 2019 habe man noch mit mehr Zinseinnahmen gerechnet, als man nun tatsächlich erhalte. Der Ansatz von 70 000 Euro werde daher wohl nicht vollständig erreicht.

„Bunter Strauß“

Laber stellte die Maßnahmen vor, für die die Stadt in diesem Jahr Geld eingeplant habe. „Es ist ein bunter Strauß, und alle Stadtteile sind einbezogen“, so der Erste Beigeordnete. Am meisten Geld werden die Stadt für den Um- und Erweiterungsbau des Burghardt-Gymnasiums ausgeben. Auf dessen Dach soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden, informierte Laber. Beim Eigenbetrieb „Energie und Dienstleistungen Buchen“ seien keine wesentlichen Planabweichungen abzusehen. „Wir sind mit unserem Haushalt gut im Plan“, sagte Bürgermeister Roland Burger abschließend. mg

