„Wir müssen viel mehr ändern“

In einer Online-Diskussion bekannten sich Vertreter von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linke zu den Pariser Klimazielen. Die Konzepte auf dem Weg dorthin unterscheiden sich teilweise recht deutlich.

Neckar-Odenwald. Bei einer Online-Diskussion haben sich am Mittwochabend Vertreter von für den Bundestag kandidierenden Parteien mit Mitgliedern von „Fridays for Future Mosbach“ und „Bündnis Klimaschutz Neckar-Odenwald“ zum Thema „Wie erreichen wir das Pariser Klimaziel“ ausgetauscht.

Nur ein Teilnehmer hatte sich, neben den Organisatoren, dem Pressevertreter und den geladenen Gästen zur Diskussion eingefunden. Deshalb beschränkte sich die Veranstaltung weitgehend auf zwei Impulsvorträge und Stellungnahmen der Parteivertreter. Die Moderation hatten Franziska Wachter, Philipp Hensinger und Judith Alze von „Fridays for Future Mosbach“ übernommen.

Nachbesserungen nötig

Uwe Graser fasste zunächst die aktuelle Klimasituation in einem Referat zusammen. So habe die erste Evaluierung des Pariser Klimaabkommens ergeben, dass Nachbesserungen nötig seien. „Was passiert, wenn wir nicht adäquat handeln?“, fragte Graser. Er beklagte, dass diese Frage in den Medien kaum diskutiert werde. Der Referent geht davon aus, dass sich die Hitzetage bis zum Jahr 2100 „dramatisch erhöhen“ werden: „Viele Regionen sind dann nicht mehr bewohnbar.“ Man müsse von 260 bis 280 Millionen Klima-Flüchtlingen bis zum Jahr 2050 ausgehen. Das Grönlandeis werde schmelzen und deshalb der Meeresspiegel steigen.

Graser wies darauf hin, dass sich seit dem Jahr 1850, dem Beginn der Industrialisierung, die Jahresmitteltemperatur in Deutschland um zwei Grad erhöhte habe, ebenso der Kohlendioxid-Gehalt in der Luft. Statt wie bisher in mehreren tausend Jahren würde die Klimaveränderung in wenigen hundert Jahren stattfinden.

Energieverbrauch senken

Wie kann Deutschland klimaneutral werden? Dieser Frage widmete sich Thomas Schaupp mit seinem Kurzvortrag. Er bezog sich damit auf Materialien der Organisation „Scientifics for future“. Demnach müsse man den Endenergieverbrauch durch Elektrifizierung zum Beispiel des Autos reduzieren. Der Wirkungsgrad von Wasserstoff-Antrieben in Kraftfahrzeugen sei sechsmal so schlecht wie der von Elektroantrieben.

Deutschland brauche Offshore-Windkraftanlagen, die im Jahr 70 Gigawatt Strom und Onshore-Anlagen die 20 Gigawatt Strom produzierten. Schaupp sprach sich für Bürgerwindparks aus, da diese von der Bevölkerung eher akzeptiert würden. „Wir müssen viel mehr ändern, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen“, sagte Thomas Schaupp.

Judith Alze nannte die Forderungen von „Fridays for future“: Klimaneutralität bis zum Jahr 2035, Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 und Einsatz von erneuerbarer Energie zu 100 Prozent bis zum Jahr 2035. „Es ist eine drastische Wende in der nächsten Legislaturperiode nötig“, betonte sie. Unter anderem forderte sie, Subventionen für fossile Energieträger zu streichen und die Kohlendioxid-Steuer auf alle Treibhausgas-Emissionen auszudehnen.

Lukas Schäfer bekannte sich als Vertreter der CDU zu den Pariser Klimazielen. „Wir müssen ein klimaneutrales Industrieland werden durch Innovation“, sagte er und betonte, dass seine Partei einen „technologieoffenen“ Weg bevorzuge. Man müsse auf Digitalisierung setzen und auch die Energiegewinnung durch Biomasse und Geothermie fördern. Schäfer sprach sich für eine Weiterentwicklung des Emissionshandels aus und dafür, die EEG-Umlage abzuschaffen.

Emissionen vermeiden

„Ich schäme mich dafür, dass ich mein Leben bisher so gelebt habe, wie ich es gelebt habe“, bekannte Anja Lotz, Direktkandidatin für die SPD. Man müsse Emissionen vermeiden und so schnell wie möglich auf sozialverträgliche Weise von fossilen Energieträgern wegkommen. Sie bezeichnete die Landwirtschaft, den Verkehr und die Industrie als „große CO2-Treiber“. Dem sollte man mit einer Kohlendioxid-Steuer entgegenwirken. Sie sprach sich für mehr Photovoltaik- und Windkraftanlagen im ländlichen Raum aus.

Dazu müsse man die Genehmigungen entbürokratisieren und auf Bürgeranlagen setzen. „Wir brauchen viele Investitionen in Forschung“, sagte sie. „Und wir sollten uns keine Gedanken über finanzielle Auswirkungen machen.“

Für die FDP sprach sich Julius Bopp für einen CO2-Zertifikatehandel aus, bei dem die Menge der Zertifikate begrenzt ist. So könne sich der Preis für diese frei entwickeln.

Außerdem forderte er, Wald und Moore zu schützen, da diese Kohlendioxid binden könnten. Auch er forderte, die EEG-Umlage abzuschaffen und den Strompreis zu reduzieren. „Wir müssen den Wandel sozial gestalten und die Menschen mitnehmen“, sagte der Freidemokrat.

Robert Binder (Die Linke) will die Wirtschaft wegführen von der Profitorientiertheit hin zu Ökologie und Nachhaltigkeit. Im Jahr 2035 sollten keine fossilen Energieträger mehr verwendet werden. Man sollte den öffentlichen Personennahverkehr stärken, den Güterverkehr auf die Schiene verlagern und Radwege ausbauen.

„Endlich in die Gänge kommen“

Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Direktkandidatin von „Bündnis 90/Die Grünen“, freute sich über den Einsatz von „Fridays for future“: „Die jungen Leute haben appelliert, endlich in die Gänge zu kommen.“

Ihre Partei will ein Energie-Geld für Geringverdiener einführen, den Ausbau von erneuerbarer Energie beschleunigen, bis zum Jahr 2030 aus der Kohle aussteigen, mehr in den Klimaschutz investieren, einen europäischen „Green Deal“ realisieren, ab dem Jahr 2030 nur noch Autos mit abgasfreiem Antrieb zulassen, eine CO2-Bremse bei allen Gesetzen einführen und Subventionen für klimaschädliche Antriebsmotoren abbauen.