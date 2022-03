Willkommene und effektive Hilfe

Götzingen. Noch immer sind in den Medien Meldungen über die Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr zu sehen. Diese langfristigen Nachwirkungen verspüren unter anderem auch die damals betroffenen Pferdehalter und Landwirte noch immer. Zu deren Unterstützung in der extremen Futter-Notlage hat der Verein „Help! Sommermärchen-Team“ in Kooperation mit Landwirten aus dem Bauland und dem Odenwald unmittelbar nach dem Jahrhundertereignis eine „Futterbrücke Bauland - Ahrtal“ organisiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischenlager eingerichtet

Da eine Direktversorgung der betroffenen Höfe aus logistischen Gründen nicht möglich war, hatte man im August 2021 mit tatkräftiger Unterstützung der Gutsbesitzer auf dem Hofgut Krämer bei der 20 000 Einwohner zählenden Römerstadt Zülpich (NRW) ein Zwischenlager eingerichtet, an dem sich betroffene Reiterhöfe bei Bedarf Heu abholen konnten.

Weiterer Lastzug auf dem Weg

In zwei Lieferetappen im August und Dezember 2021 wurden in Zülpich bisher 200 Rund- beziehungsweise Quaderballen des für Pferde besonders geeigneten Erstschnitt-Heus angeliefert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

40 weitere Futterquader zur Bestandsaufstockung brachte vor wenigen Tagen wieder ein Lastzug der Spedition Richter ins Verteilerlager nach Zülpich. Zu einer Lieferung gleichen Umfangs wird dann der „Heu-Express“ im April letztmals das Zwischenlager ansteuern. Bei der Abstimmung der Lieferaktion mit dem Hofbesitzer Matthias Krämer und beim Gespräch anlässlich der Anlieferung wurde deutlich, dass der Futterengpass dort nach wie vor gegeben ist, dass also die Futterspende weiterhin sehr willkommen ist und die Landwirte gerne davon Gebrauch machen.

So konnte und kann im Rahmen dieser „Futterbrücke“ immerhin rund 20 Pferdehaltern und Landwirten über die Engpasszeit bis zur eigenen neuen Heuernte hinweggeholfen werden. Es war auch zu erfahren, dass die Landwirte aufgrund der bereitgestellten Qualität und der harmonischen und unproblematischen Handhabung das Angebot gerne annahmen.

Die „Futterbrücke Bauland - Ahrtal“ gestaltete sich dadurch zur effektiven Hilfsaktion. Aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit entwickelten sich dabei auch enge persönliche Beziehungen. Dem Dank der Empfänger der hochwillkommenen Heulieferung schließen sich auch die Initiatoren der Hilfsaktion an.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Funktionierende Futterbrücke

Dank gilt heute insbesondere dem Landwirt Peter Beuchert (Buchen), der aufgrund der Aufgabe der Viehhaltung diesmal die komplette Ladung zur Verfügung stellte, der Spedition Richter (Auerbach) für den kostenlosen Transport sowie den ehrenamtlichen Help-Fahrern Heiko Schubert und Marcel Holzschuh für ihren Einsatz. Sie alle bewerkstelligten diese Hilfsexkursion in der Gewissheit, dass die Futterspende wieder die richtigen Empfänger erreicht hat und für sie eine effektive Hilfe bedeutet. jm