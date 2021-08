Wiedersehen nach 65 Jahren

Hettingen. Vor einiger Zeit hatte der in Gleschendorf in Schleswig-Holstein lebende Rainer Bössel an die Pfarrgemeinde Hettingen und Pfarrer Johannes Balbach geschrieben und von seiner ersten Heiligen Kommunion vor 65 Jahren in Hettingen berichtet. Er war 1956 einige Monate in Hettingen zu Gast und lebte im Haus der Kriegerwitwe Amalia Englert und ihrer Tochter Hiltrud und Sohn Engelbert (die FN berichteten).

Daraufhin setzten sich Hiltrud Broßmann, geborene Englert, und ihr Mann Josef sowie auch Irmgard Ries, geborene Mackert, mit Rainer Bössel in Verbindung und äußerten den Wunsch eines Wiedersehens. Das wurde dieser Tage nun Wirklichkeit, denn Rainer Bössel und seine Frau Veronika besuchten Verwandte in Kassel und Würzburg. Da lag es auf der Hand, einen Abstecher nach Hettingen zu machen. Mit großer Freude und Dankbarkeit begegnete man sich, schwelgte bei gutem Essen und einer Kaffeetafel in Erinnerungen und rief so manche Begebenheit ins Gedächtnis. Neben dem Ehepaar Broßmann war auch Irmgard Ries dabei, die jüngere Schwester von Bössels verstorbenem Freund Pius Mackert. Sie ist damals am 8. April 1956 auch mit zur Heiligen Kommunion gegangen und ist daher eine alte Bekannte aus dieser Zeit. KM