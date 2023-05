Wiedersehen nach 50 Jahren „Mittlere Reife“

Buchen. Der Prüfungsjahrgang 1973 der Abt-Bessel-Realschule Buchen hat ein Klassentreffen im Gasthaus „Wanderlust“ in Hettingen durchgeführt. Grund hierfür war, dass dieser Jahrgang die „Mittlere Reife“ bereits vor 50 Jahren abgelegt hat. Mitorganisator Klaus Müller begrüßte die Klassenangehörigen, die nahezu alle gekommen waren. Nach einem kurzen Begrüßungstrunk ging es zu Kaffee und Kuchen über. Der Kuchen war eine Spende der Klassenangehörigen Elisabeth Sans und Erwin Immerz. Anschließend stand die Führung durch das „Eiermann-Magnani-Haus“ mit Roland Linsler auf dem Programm. Nach Rückkehr zur Wanderlust begrüßte der Jahrgang den ehemaligen Klassenlehrer Reinhold Erg. Nach dem Essen gab es noch viel Gesprächsstoff und man amüsierte sich über manche Anekdote aus der Schulzeit. Helmut Immerz gab mit einer Bilderpräsentation einen Einblick in die Schulzeit des Prüfungsjahrganges. Auch zur Unterhaltung beigetragen hat Hubert Sämann, der in Versform das Rentnerdasein vorstellte, indem sich der gesamte Jahrgang ja befindet. Bild: Jahrgang

