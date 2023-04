„Wiedehopf“ in Waldhausen

Waldhausen. „Gestern hatten wir einen sehr seltenen Gast in unserem Garten in Waldhausen: einen „Wiedehopf“. Dieser ist in der roten Liste als gefährdet eingestuft und normalerweise eher weiter südlich, zum Beispiel im Kaiserstuhl, zu finden“, teilten Simon und Nicole Haber den FN am Mittwoch mit und fügten hinzu: „Womöglich handelte es sich hierbei um einen Durchzügler.“ Die beiden wollen nun genau im Auge behalten, „ob er sich noch mal blicken lässt“. Er verweilte etwa zehn Minuten in ihrem Garten und „hackte im Boden nach essbaren Insekten.“ Bild: Haber

