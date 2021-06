Wie kann die Veranstaltung genehmigt werden?

Sonntagnachmittag in Buchen:

Nach den hohen Temperaturen der Vortage hatte es etwas abgekühlt. Man konnte sich auf einen gemütlichen Nachmittag im Garten mit sonntäglicher Ruhe freuen.

Jedoch weit gefehlt!

Stundenlanger „Psychoterror“, vom Musterplatz ausgehend, machten den Aufenthalt draußen unmöglich.

Die sich selbstherrlich „Buchen steht auf“ nennende Bewegung hatte eine Veranstaltung angemeldet, die laut Auskunft der Polizei auch genehmigt war.

Was jedoch von dort ausgehend geschah, kann nur als „Terror an der hiesigen Bevölkerung“, wenn nicht sogar als „Folter“ bezeichnet werden: Vom frühen Nachmittag an bis nach 18.30 Uhr waren nur hetzerische Reden und furchtbare Rap-Musik zu hören.

Von der Lautstärke her hatte man den Eindruck, dass sich alles hier vor dem Haus abspielen würde. Bei diesen aufhetzenden Reden, die gut zu verstehen waren, konnte man sich bildlich direkt auch die hasserfüllten Gesicher (bekannt aus diversen Medien) mancher Redner vorstellen.

Dann immer wieder nervtötender Rap von äüßerst schlechter Qualität. Ein Titel hieß „Aliens“. So hörte sich auch der „Künstler“ an. Er skandierte auch den Ruf „Merkel muss weg“, was laut beklatscht und mit Johlen wiederholt wurde. Eine Phrase oder tatsächlich Dummheit? Zum Schluss skandierte er noch „Berlin. Wir fahren nach Berlin“. Wenn er doch nur hingefahren wäre.

Mit welchem Recht veranstalten diese Pseudo-Buchener und Auswärtigen (sie wurden vorgestellt bzw. sagten selbst woher sie kommen) hier am Sonntag solch ein grausiges Spektakel?

Buchener steht endlich auf, lasst den Namen eurer Heimatstadt nicht weiter durch solche Leute verunglimpfen und sorgt mit dafür, dass dieser Spuk hier endlich für immer zu Ende geht. Man fragt sich sowieso, weshalb damit nicht schon lange Schluss ist.

Es stellt sich noch die Frage, wie es dazu kommt, daß so eine Veranstaltung (bei einem der letzten Auftritte dieser Personen hier in Buchen war auch eine Reichsfahne gehisst) an einem Sonntag mitten in der Stadt genehmigt werden kann?

Welche Grundrechte gelten mehr? Die der hiesigen Bürger oder die von irgenwelchen wildfremden Leuten, an deren Treue zur Verfassung man doch mit Recht Zweifel anmelden muss, wenn man hört, was da alles vom Stapel gelassen wird.