Wie im Wald bei Bödigheim Tümpel für Tiere und Pflanzen entstehen sollen

Die Verantwortlichen der Flurneuordnung in Bödigheim wollen Tümpel im Wald anlegen lassen. So soll das Wasser in der Fläche gehalten werden – zum Wohl von Tieren und Pflanzen.

Bödigheim. Was der ehemalige Buchener Revierförster Otto Hemberger schon vor 50 und der Forstrevierleiter Buchen-West Hermann Fischer schon vor 30 Jahren umsetzten, soll nun auch im Rahmen der Flurneuordnung (Wald) in Bödigheim realisiert werden: das Anlegen von kleinen Tümpeln im Wald. Darüber informieren Michael Lünenschloß, Ingenieur für Flurbereinigung vom „Fachbereich Flurneuordnung und Landentwicklung“ im Landratsamt, und Robert Weidmann, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung Bödigheim (Wald), vor Ort die Fränkischen Nachrichten.

Fakten zur Flurneuordnung Bödigheim (Wald) Beginn: mit Flurneuordnungsbeschluss im Dezember 2014. Verfahrensgröße: 1800 Hektarmit rund 1740 Flurstücken, davon rund 1225 Hektar Wald, und 290 Teilnehmern. Geplante Erweiterung: 500 Hektar mit rund 500 Flurstücken. Bisher umgesetzte Maßnahmen: rund 11 Kilometer Asphaltwege, rund fünf Kilometer Schotterwege, acht Hektar an ökologischen Mehrwertmaßnahmen, davon fünf Hektar Wacholderheide unter lichtem Wald. Kosten und Finanzierung: Gesamtausführungskosten rund 3,8 Millionen Euro, davon 85 Prozent Zuschuss von Bund und Land, also rund 2,9 Millionen Euro. mb

Der Teich neben dem Hollerbacher Weg bei Bödigheim, unterhalb des Rosshofs, fällt kaum auf, denn er ist von einem kleinen, bewachsenen Erdwall umgeben. Wer einen Blick auf das Gewässer werfen will, muss etwa zwei Höhenmeter überwinden. Der Tümpel liegt friedlich da, zur Hälfte von Wald, zur anderen Hälfte von Wiesen und Acker umgeben.

Wasser im Winter sammeln

„Solche tümpelartige Wasserrückhaltemöglichkeiten wollen wir auch schaffen“, sagen Lünenschloß und Weidmann. Denn so könne man das Wasser im Winter sammeln und in der Fläche halten. Reptilien und Kleinlebewesen könnten sich hier ansiedeln, Vögel fänden an solchen Orten einen Lebensraum. Das Mikroklima im Wald würde sich bessern. Und an heißen Sommertagen würde der Wald in der Nacht schneller abkühlen.

Otto Hemberger, Förster im Ruhestand, war in seiner aktiven Zeit für die Reviere Arnberg und Bulau zuständig. In den 1970-er Jahren ließ er drei Tümpel anlegen, die heute noch bestehen. „Das hat sich für die Natur gelohnt“, stellt er fest. Reptilien wie Frösche und Salamander sind dort heimisch geworden, Wild und Vögel finden dort Wasser, und sogar einen Schwarzstorch hat Hemberger in der Bulau gesichtet.

Ähnlich positiv äußert sich Hermann Fischer über Wasserstellen im Wald. „Ich habe das schon vor 30 Jahren so gesehen“, erinnert er sich. Den kleinen See am Hollerbacher Weg ließ er Ende der 1990-er Jahre im Staatsforst schaffen. „Ich habe recht viele Tümpel im Wald angelegt“, sagt er. „Das waren keine Riesenprojekte. Ich habe nur für ein paar Stunden einen Bagger gebraucht.“

Einer dieser kleinen Teiche befindet sich zwischen Bödigheim und Oberneudorf in der Nähe der Bundesstraße 27, im Bereich einer Verdohlung. In diesem Gewässer hat Fischer einen Schwarzstorch beobachtet. Insgesamt habe Fischer recht viele dieser kleinen Gewässer in dem Wald anlegen lassen, für den er als Förster zuständig war. Auch er verfolgte damit das Ziel, vielfältige Lebensbereiche zu schaffen und das Wasser in der Flur zu halten. Außerdem vermeide man so Hochwasser. Heute sei es allerdings nicht mehr so leicht möglich, solche Gewässer zu schaffen. Denn man müsse die Träger öffentlicher Belange beteiligen, zum Beispiel die zuständigen Behörden für Natur- und Gewässerschutz. „Dann kann man die Maßnahme womöglich aus Kostengründen nicht durchziehen“, befürchtet Fischer. Weidmann und Lüneschloß wollen Maßnahmen, die den Wasserabfluss verlangsamen, deshalb in das Flurneuordnungsverfahren integrieren. Denn die Kosten dafür bezuschussen Bund und Land zu 85 Prozent.

Verfahrensgebiet erweitern

Doch bis es soweit ist, wird noch einige Zeit verstreichen. Denn zunächst wolle man das Verfahrensgebiet auf die Feldlage erweitern, um das Wegenetz auf der gesamten Bödigheimer Gemarkung zu modernisieren. Anschließend werde man eine Wege- und Gewässerplanung aufstellen, bei der die Träger der öffentlichen Belange ein Mitspracherecht haben. „Wir wollen die Teiche im Wald so groß wie möglich machen“, sagt Weidmann. „Die stört doch niemanden.“