Wie ein Alltag mit Demenz aussieht

Buchen. Das Thema „Demenz“ stand im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen während der „Aktionstage Demenz“ in Buchen. Die Veranstaltungsreihe wird mit der interaktiven Ausstellung „Hands-on Dementia“, die von Montag, 16. Januar, bis Freitag, 19. Januar, im Foyer des Rathauses in Buchen gezeigt wird, fortgesetzt.

„Was fühlen und erleben Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, an jedem Tag?“ – die Ausstellung will genau hierauf auf interaktive Weise Antworten geben. Das Verstehen ist der Schlüssel in die Welt eines Menschen, der nicht nur vergesslich ist. Um besser begreifen zu können, wie es den Menschen mit Demenz geht, wurde entsprechendes, in der Ausstellung verwendetes Schulungsmaterial entwickelt.

Alltag mit Demenz simuliert

Die Ausstellung simuliert die Symptome einer Demenz. Vom Anziehen bis zum Abendessen können Personen, die nicht an Demenz erkrankt sind, erleben, wie sich die Symptome einer Demenz anfühlen. So werden Ausstellungsbesucher die eigenen Grenzen erfahren, Unbehagen empfinden und das eigene Unvermögen erleben. Die Besucher erfahren, wie es ist, wenn Gewohntes nicht mehr gelingen will, oder wenn Verzweiflung wütend macht. Es wird erlebbar, wie es ist, wenn man sich nichts mehr zutraut, beschämt ist, sich unzulänglich fühlt und Lust und Interesse verliert. „Hands-on Dementia“ führt durch einen gewöhnlichen Tag. Die Besucher können sich in 13 Alltagssituationen „verwirren“ und an ihre Grenzen bringen lassen.

„Hands-on Dementia“ kann als Schulungsmaterial für Schüler und für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen dienen. Die Ausstellung wird präsentiert von der Stadt Buchen und dem Arbeitskreis „Gerontopsychiatrie & SAPV NOK“.

Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es beim „Arbeitskreis Gerontopsychiatrie & SAPV NOK, Herrn Weidner, Telefon 0176/97709523 oder der Stadtverwaltung Buchen unter Telefon 06281/31-132 oder 06281/31-127. pm