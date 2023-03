Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fairtrade-Handel Wie der Buchener Weltladen mehr Kunden ins Geschäft locken will

Der Weltladen in Buchen will sich attraktiver präsentieren. Dazu hat er sich im Rahmen des Projekts „Innenstadtberater“ Anregungen geben lassen. In 30 Jahren spendete der Verein rund 160 000 Euro für wohltätige Zwecke.