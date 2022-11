Wichtige Unterstützung für die Schule

Buchen. Der Förderverein der Zentralgewerbeschule Buchen hat im vergangenen Geschäftsjahr weiter in die medientechnische Ausstattung der Schule investiert, so dass mittlerweile fast alle Räume auf dem neuesten Stand sind. In den vergangenen beiden Jahren investierte der Verein dafür fast 100 000 Euro.

Außerdem unterstützt der Verein Anschaffungen über den vom Schulträger aufzubringenden Beitrag hinaus und ermöglichte auch Unterstützungsunterricht für förderbedürftige Schüler. In diesem Schuljahr hilft der Verein bei der Ausstattung von fünf Computerräumen und bei der Gestaltung des Tags der offenen Tür am 6. Mai.

Für viele Menschen und Firmen ist der Verein das Kompetenzzentrum, das bei der nötigen Weiterqualifizierung hilft. Für angehende Handwerksmeister wurden zahlreiche Meistervorbereitungskurse angeboten. Für das Kfz-Handwerk fanden insgesamt neun Kurse zur Abgasuntersuchung und in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit fand ein zertifizierter Schweißkurs statt. Aber es wurden auch spezielle Kurse für Firmen angeboten, in denen die Mitarbeiter „fit gemacht“ wurden. Ein Informationsabend für die kommenden Meistervorbereitungskurse findet am 7. Dezember ab 18 Uhr statt.

Möglich ist die ganze Arbeit nur, weil sich viele Lehrkräfte der ZGB als Dozenten für den Förderverein zur Verfügung stellen. Hierfür bedankte sich der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Schulleiter Konrad Trabold, ausdrücklich, auch im Namen des Vorsitzenden Ralf Krippner. Um dieses Engagement zu honorieren wurde bei der Sitzung beschlossen, die Vergütung der Dozenten nach über zehn Jahren anzupassen. Dank ging auch an die Geschäftsführerin des Fördervereins, Inge Hornbach, für die tadellose Kassenführung.

Eine Gesamtübersicht über das Kursangebot findet sich auf der Homepage der Schule (www.zgb-buchen.de). Für weitere Fragen oder Anmeldungen steht das Sekretariat der ZGB (Telefon 06281/5300) bereit. Si