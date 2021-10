Wettkampfarmes Sportjahr

Hettingen. In der Jahreshauptversammlung der Sparte Turnen des FC Hettingen blickte Spartenleiterin Petra Ries auf ein Corona-bedingt wettkampf- und trainingsarmes Sportjahr zurück. Trotzdem stellte sie positiv heraus, dass die Turnabteilung nach wie vor für alle Sportinteressierten, egal welchen Geschlechts und Alters, ein Sportangebot bieten kann. Die bisherigen Übungsleiter in allen Gruppen bleiben im Amt und stellen somit den Sportbetrieb bei den Turnern sicher.

Erfreut zeigt sich Ries, dass Angelina und Birgit Mackert die Ausbildung zu lizenzierten Übungsleitern mit Erfolg abgeschlossen haben. So sind bei insgesamt 35 Übungsleitern mittlerweile nahezu die Hälfte Inhaber einer Lizenz. Aus dem Bericht von Jugendleiter Michael Schmelcher ging hervor, dass der Übungsbetrieb wieder wie gewohnt in allen Jugendgruppen stattfindet. Für die Turner erfreulich, berichtete Schmlecher von einem starken Zuwachs in den Einsteigergruppen.

In seinem Grußwort dankte Timo Steichler, Vorsitzender des FC, der Stadt Buchen für die Renovierung des Hallenbodens, der seit dem Ende der Sommerferien wieder für den Sportbetrieb genutzt werden kann. Bei den anschließenden Wahlen wurde Petra Ries als Spartenleiterin bestätigt. Als ihr neuer Stellvertreter wurde Lukas Schmidt gewählt, der auch als Leistungsturner aktiv ist. Als Assistenz der Spartenleitung wurde Christoph Schmelcher gewählt. Jugendleiter sind weiterhin Michael Schmelcher und Verena Schmelcher.

Nach den Wahlen verabschiedete Petra Ries den seitherigen Berater der Spartenleitung, Jochen Knühl, der dieses Amt neun Jahre ausgeübt hatte und fünf Jahre als stellvertretender Spartenleiter aktiv war. Als Dank für das Geleistete erhielt er ein Bild seiner „Freizeitsportler“.

Ebenfalls aus der Spartenleitung verabschiedet wurde Klaus Müller. Er war 32 Jahre Spartenleiter in der Turnabteilung und danach noch acht Jahre als stellvertretender Spartenleiter tätig. Mit treffenden Sätzen blickte Petra Ries auf die lange Amtszeit zurück und überreichte als Erinnerung ein Jubiläumsbild mit allen Übungsleitern. Kassenwart Andreas Mackert schloss sich den Dankesworten an und berichtete von einigen Episoden in der Amtszeit von Jochen Knühl und Klaus Müller.