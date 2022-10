Wertvoller Beitrag zur kommunalen Entwicklung

Götzingen/Mudau. Mit dem Ziel, seinen Kunden einen sicheren Weg zum Führerschein zu ermöglichen, eröffnete Andreas Sepp seine „Fahrschule mit Herz und Verstand“ in Götzingen sowie eine Zweigstelle in Mudau.

Andreas Sepp erwarb die Fahrlehrer-Erlaubnis 1991 bei der Bundeswehr und war dort bis 2000 als Fahrlehrer im Einsatz. In der Folgezeit war er als Fahrlehrer bei den Fahrschulen Schubert (Gerchsheim), Shortcut (Osterburken) sowie Schell (Höpfingen) tätig. Nun wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit.

Angeboten werden alle Führerschein-Klassen für Pkw, Lkw, Bus und Motorrad. Zur offiziellen Geschäftseröffnung hatten sich neben Geschäftspartnern, Interessierten und Angehörigen auch Ehrengäste eingefunden, so in Götzingen Bürgermeister Roland Burger und Ortsvorsteherin Daniela Gramlich sowie in Mudau Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger.

Sie alle überbrachten Grüße und Glückwünsche ihrer Kommunen, begrüßten und bewerteten die Neugründung als wertvollen Beitrag zur kommunalen Entwicklung. Unisono zollten sie Andreas und Nicole Sepp Respekt und Anerkennung für die mutige Entscheidung der Firmengründung jm