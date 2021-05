Wertstoffhöfe geöffnet

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Wertstoffhöfe haben am Freitag, 14., und Samstag, 15. Mai, regulär geöffnet. Bei der Anlieferung müssen die gültigen Corona-Schutzmaßnahmen beachtet werden. Die Öffnungszeiten des Zentrums für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken: Freitags von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr. Die stationäre Schadstoffannahme hat am Samstag, 15. Mai, turnusgemäß in der ungeraden Kalenderwoche geöffnet, von 8.30 bis 11.30 Uhr. Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Mosbach, Luttenbachtalstraße 30, im Betriebsgelände der Firma Inast auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne: Freitags von 8.30 bis 12 Uhr, und von 14 bis 16.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 12 Uhr. Der Wertstoffhof des DRK in Hardheim in der Querspange 6 hat samstags von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet.

