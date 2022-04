Werke von Ralf Berger zu sehen

Mosbach. Nach dem Beginn der diesjährigen Kunstvereinsaktivitäten in Buchen mit der Ausstellung von Ingrid Rodewald folgt nun die erste Schau am Mosbacher Standort: der in Düsseldorf und Berlin lebende Ralf Berger wird in seiner Ausstellung „Running Sculptures“ vorstellen. Mit seinen Arbeiten will der Künstler, der an der Kunstakademie Düsseldorf bei Professor Klaus Rinke Bildhauerei studierte, die aktuelle Zeit beleuchten, ohne dabei oberflächlich Kritik zu üben. Am 15. Mai wird in einer Finissage die experimentelle Lesung „suicide où révolte“ die Ausstellung abschließen. Die Schau ist von 10. April bis 15. Mai im Alten Schlachthaus zu sehen. Die Vernissage ist Sonntag, 10. April, um 11 Uhr.

