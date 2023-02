Wenn die Frauen die Macht übernehmen

Hettigenbeuern. Ein närrisches Programm von Frauen für Frauen lautete im Morretal die Devise. Das begeisternde Programm aus lustigen Vorträgen und Sketchen sowie Tanzeinlagen sorgte für eine fröhliche Nacht im vollbesetzten Sportheim.

Nur ein Mann im Saal

„Lasst uns Faschenacht feiern“ mit einem fetzigen Song wurde die Frauenfaschenacht im Sportheim in Heddebör eröffnet und das exzellente Programm des Abends zeigte auch nach zwei Jahren Coronapause, wie viel Frauen- und Fastnachtspower es im Tal der Liebe gibt. der einzige Mann im Saal und sorgte für musikalischen Schwung. Mit Moderatorin Regina Eck, die wie immer perfekt und charmant durch das Programm führte, startete das närrische Vergnügen.

Als erstes traute sich das Vorstandsteam der Frauengemeinschaft auf die Bühne beziehungsweise in den Heddebörmer Wald. Bei ihrem närrischen Waldspaziergang war allerhand aus Heddebör zu erfahren, auch wenn in den Corona-Jahren nicht so viel geboten war. Das närrische Wanderteam ließ sich über die Waschlappentipps von Kretschmann ebenso aus, wie über die wenigen Kirchenbesucher, wohingegen beim Seniorennachmittag das Dorfgemeinschaftshaus voll war.

Neue Kapelle Fotomotiv

Ein Fotomotiv war die neue Kapelle im Morretal und auch die Windräder im Heeschter Wald wurden fotografiert, schließlich werden diese bald auch hier landschaftstypisch, waren sie sich sicher.

Nach einem nachträglichen Geburtstagsständchen für Teammitglied Yvonne Peterhänsel folgte der nächste Höhepunkt im Programm. Die „Eck Sisters“ heizten mit ihrer Blues Brothers-Imitation die Stimmung auf. Ein Super-Auftritt von Regina Eck und Barbara Stuhl.

Das „alte Fräulein“ (Sieglinde Hess) teilte ihren Erfahrungsschatz. Sie ließ wissen, warum sie im Einmachglas statt der Urne beigesetzt werden will, wie sie ihre Rheumazäpfchen mit dem Hörgerät vertauschte und berichtete von ihrer Begegnung mit der Müllabfuhr. Der geniale Auftritt sorgte für Lachsalven und eine der vielen Laola-Wellen im Sportheim.

„Verein der leeren Kirchenbänke“

Tanzmariechen Nele Fink, übrigens eine Entdeckung bei der Frauenfaschnacht vor ein paar Jahren, eroberte einmal mehr die Herzen der Frauen. Eine Vereinsgründung mit anschließendem Ausflug stand dann auf dem Programm. Die Bastelgruppe gründete den „Verein der leeren Kirchenbänke“ mit viel Prominenz aus Heddebör im Vorstand. Der Vereinsausflug mit Pfarrer und Ortsvorsteher war eine lustige Busfahrt.

Die Tanzgruppe „Maxis“ der „Götzianer“ begeisterte mit ihrem schwungvollen Tanz „Stadt trifft Dorf – unser Leben auf dem Land“. Die Tänzerinnen werden von Christina Berberich, Jana Volk, Matilda Noe und Kristin Mayer trainiert.

Außerirdische gelandet

Zwei Außeriridische, Siri und Alexa, landeten mit Sylvia Krippner und Helga Schwab-Dörzenbach im Tal der Liebe. Die Damen vom Jupiter hatten nach ihrer Landung auf der beleuchteten Landebahn beim Götzentower kurze Probleme mit dem Sprachcomputer, aber dann gab es allerhand „außerirdisch-schöne“ und witzige Erlebnisse.

Sie hatten selbst auf dem Jupiter einiges über Heddebör erfahren, so wussten sie vom inflationären Mitgliedsbeitrag der Frauengemeinschaft und vom modernen Nikolaus auf dem Motorrad. Bevor sie ihr Raumschiff wieder startklar machten, feierten sie mit beim „wichtigsten Fest des Jahres“, der Frauenfaschenacht in Heddebör, und aus den Aliens wurden kurzerhand zwei Hollermännle.

„Warum gibt es keinen Mann bei Amazon oder Zalando?“, mit diesem mitreißenden Lied folgte der zweite Auftritt der Eck-Sisters. Ein für die Frauenfaschenacht passendes Lied, denn „falls er doch lieber zecht, nutz ich mein Rückgaberecht“.

Einen Besuch bei „Dr. Google“ mit vielen komischen Missverständnissen gab es von Monika Kohler und Erika Mechler.

Romantisches Silvester

Als Ehepaar ein romantisches „Silvester auf der Hütte“ wollten Barbara Stuhl und Sieglinde Hess erleben. Die beiden, als Büttenasse der Frauenfaschnacht bekannt, waren einmal mehr Garanten für einen sehr witzigen Vortrag mit heiteren Vorkommnissen, bis sich herausstellte, dass die Uhr stehen geblieben war.

Mit dem Lied „Ich bin Lehrer“, welches Einblicke in den stressigen Schulalltag gab, setzte Regina Eck einen Schlusspunkt unter das Programm, bevor sie allen dankte, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. Alle Akteurinnen erhielten als Dankeschön einen süßen Orden.