Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetzte es sanft in die Gegenwart. Und selbst, wenn du nichts getan hast in deinem ganzen Leben, außer dein Herz zurückbringen und wieder in die Gegenwart zu versetzen, obwohl es jedes Mal fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hat sich dein Leben wohl erfüllt. – So schreibt es sinngemäß der Ordensgründer und Mystiker Franz von Sales (1567 bis 1622).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Heilige Franz von Sales gibt Anleitung zu einem spirituellen Weg, auf dem es immer wieder eingeübt werden will, das Herz „in die Gegenwart“ zu versetzen. Wie geht das? Was bedeutet das? Wir kennen Sprichwörter und Redewendungen wie zum Beispiel „Die hat das Herz am rechten Fleck“, „Er trägt das Herz auf der Zunge“, „Sie handelt beherzt“, „Er kann mit dem Herzen hören“.

Ein persönliches Erlebnis: Als ich nach einem längeren, aufsteigenden Weg durch den Wald auf einer großen Wiese ankomme, tut sich mir eine schier unendliche Weite in die Ebene auf. Die Sonne scheint, die Sicht ist klar und der Blick ins Weite ist wunderschön! Diese Weite tut innerlich richtig gut. Ich bleibe stehen, halte einige Momente inne und fühle dabei so etwas wie heimkommen, wie wenn mein Herz wieder an die „richtige Stelle“ gefunden hat.

Ich habe es nicht gezwungen, ich habe es der äußeren Weite „ausgesetzt“. Was in mir Enge ausgelöst hat, wird durch die Weite in einen größeren Zusammenhang gestellt. Belastungen, unnötige Gedanken sind dem Gefühl der Verbundenheit mit mir selbst, mit Gott gewichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kennen Sie auch solche Momente, in denen Sie sich verbunden und gleichzeitig frei fühlen? Bestimmt keine alltäglichen Erfahrungen, eher seltene Erlebnisse, die kostbar und wertvoll sind, von denen die Seele sich nähren kann. In Zeiten, die von äußeren Veränderungen, Umbrüchen, gesellschaftlichen und kirchlichen Krisen geprägt sind, sind mir die Worte vom „Herz in die Gegenwart versetzen“ Wegweiser zur inneren Stabilität. „Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart.“

Marion Grimm, Klinikseelsorgerin in der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen