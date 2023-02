Weltladen Buchen unterstützt Projekte mit 10 700 Euro

Buchen. Obwohl der Weltladen auch im Jahr 2022 anfangs noch durch die Pandemie eingeschränkt war, war der Vorstand des Eine Welt Ladens mit dem Ladenbetrieb und dem Umsatz durchaus zufrieden. Die Kunden tragen durch ihren Einkauf nicht nur dazu bei, dass bei den Produzenten und vor allem den Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort faire Löhne bezahlt werden können, sondern auch dafür, dass noch Geld übrig ist für gute Zwecke in den Produktionsländern. Hinzu kommen Spenden von Privatpersonen oder aus dem Projekt „Bücherflohmarkt“.

Im Weltladen können gegen eine kleine Spende gebrauchte Bücher mitgenommen werden. 2000 Euro konnten an eine Schule in Bopa für sozial benachteilige Mädchen in Ghana überweisen werden. Für dieses Geld wurde unter anderem Möbel für den Schulunterricht gekauft, an dem dort sozial benachteiligte Mädchen teilnehmen.

Auch die Blindenschule in Ghana wurde vom Weltladen in Buchen mit 5300 Euro unterstützt. Zusätzlich hat man anlässlich das von „Herz statt Hetze“ Neckar-Odenwald-Kreis zweitägige Benefizfestival die dort begünstigten Vereine unterstützt. Dies waren das Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis, das Odenwald-Hospiz und die Lebenshilfe, welche jeweils 300 Euro vom Weltladen unterstützt wurden.

Die Ukraine benötigt auch in vielen Bereichen Hilfe. 500 Euro hat das von den Kiwanis unterstütze Ukraine-Projekt erhalten, außerdem hat das Team vom Weltladen sich dafür entschieden, dass man dieses Jahr in der Großstadt Winnyzja ein Projekt unterstützt. Dieses setzt sich dafür ein, dass in der dortigen Geburtsklinik auch während den Stromunterbrechungen der Betrieb aufrecht erhalten werden kann.

Geld für Notstromaggregat

2000 Euro sollen mithelfen, dass ein Notstromaggregat installiert werden kann. Zusammen sind dies 10 700 Euro, die über den Weltladen in Buchen an gemeinnützige Zwecke gespendet wurden.

Jeder Einkauf im Weltladen hilft also zweimal: einmal den Produzenten und Produzentinnen und weiterhin vielen Menschen durch konkrete Projekte. do