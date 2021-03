Auch wenn es für den nächtlichen Uhrschlag an der evangelischen Kirche in Buchen das Aus gab: Die Bemühungen um das Besetzen der vakanten Pfarrstelle sind ungebrochen.

Buchen. Seit fast acht Monaten muss die evangelische Kirchengemeinde Buchen ohne ständigen Pfarrer auskommen. Die langjährige Seelsorgerin Irmtraud Fischer ging zum 1. August in den Ruhestand. Für das evangelische Dekanat Adelsheim-Boxberg und die Kirchengemeinderäte in Buchen bedeutet das eine Menge an organisatorischer Arbeit.

Karl Kreß Vakanzvertreter

„Für uns wäre es schon wichtig, dass wir da weiterkommen“, erklärt der Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Jens Schwingel, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Vakanzvertreter für die Verwaltungsaufgaben ist Pfarrer Karl Kreß aus Walldürn. Da er allerdings eine eigene Kirchengemeinde hat, kann er die Gottesdienste in Buchen nicht übernehmen.

„Dafür treffen wir uns mit Prädikanten aus dem gesamten Kirchenbezirk. Sie übernehmen auch Hochzeiten und Trauerfeiern“, erklärt der Vorsitzende des Kirchengemeinderates.

Prädikanten haben eine lange theologische Unterrichtung absolviert. Sie verfassen selbstständig eigene Predigten und dürfen innerhalb der evangelisch-landeskirchlichen Gemeinden frei predigen.

Ihr Dienst ist in der Regel ehrenamtlich. Sie können auch – wenn das in der Gemeinde gebraucht wird – Abendmahlsfeiern leiten.

Zum 1. August vergangenen Jahres ging die frühere Buchener Pfarrerin Irmtraud Fischer in den Ruhestand.

Seitdem wurde die Stelle zwei Mal im Gesetzes- und Verordnungsblatt der evangelischen Landeskirche ausgeschrieben – ohne Erfolg.

„In so einer Gemeinde wie Buchen fehlt mit dem Pfarrer einfach der beständige Seelsorger“, weiß auch Dekan Rüdiger Krauth vom evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg. Das Traurige sei einfach, dass der Kirche zurzeit grundsätzlich der Nachwuchs fehle und viel mehr Pfarrer in den Ruhestand gehen als nachkommen.

„Buchen muss aber auf jeden Fall wieder besetzt werden“, steht für den Dekan fest. Nach den letzten Ausschreibungen, auf die sich niemand bewarb, gibt es im Herbst die nächste Verteilung. „Ich halte zwar immer Augen und Ohren offen, habe aber keinen Einfluss“, so Rüdiger Krauth, der nicht verstehen kann, dass „kein Pfarrer in diese schöne Gegend“ kommen will.

Für Jens Schwingel liegt es auf der Hand, dass Corona und Vakanz gleichzeitig eine echte Herausforderung für die Buchener Kirchengemeinde darstellen: „Wir müssen an allen Ecken und Enden improvisieren. Das ist sehr anstrengend.“ Oder wie der Dekan es ausdrückt: „Wir leben momentan in Buchen von der Hand in den Mund.“

So leide beispielsweise der Konfirmandenunterricht oder auch das Betreuen der Senioren, die in dieser Zeit besonderen Zuspruch nötig hätten. Gemeindediakonin Johanna Moelter-Reich kann davon ein Lied singen.

„Für Ostern haben wir für die Senioren beispielsweise 215 Osternester gebastelt. Aber wir können sie nicht selbst verteilen. Und dadurch fallen auch die Gespräche dabei weg. Das ist sehr schade“, meint sie gegenüber den FN. Zumal sie weiß, wie sehr die Gläubigen in diesem Alter darauf warten.

Beständigkeit gewünscht

Als Irmtraud Fischer noch da gewesen sei, habe man die verschiedenen Aufgaben in den Gemeindegremien aufteilen können. Auch hier zeige sich immer wieder, dass so ein beständiger Pfarrer unglaublich wichtig sei. Auf der anderen Seite stellt sie fest, wie engagiert die Ehrenamtlichen in Buchen und überhaupt im Dekanat dabei sind. „Das ist wirklich ein gutes Miteinander. Potenzielle Bewerber können sich darauf schon freuen.“