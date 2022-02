Weiterer Impftag für Kinder

Bödigheim/Mosbach. Eine weitere Impfaktion für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit vorheriger Terminanmeldung findet am Samstag, 19. Februar, im regionalen Impfstützpunkt in Bödigheim von 9 bis 12.30 Uhr statt. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer. Eine sorgeberechtigte Person muss zur Impfung persönlich anwesend sein. Da an diesem Vormittag keine Impfungen für Erwachsene stattfinden, ist eine optimale Betreuung der Kinder sichergestellt.

Die Terminvergabe für den Kinderimpftag erfolgt am Mittwoch, 16. Februar, ab 15 Uhr ausschließlich über das Onlinesystems auf www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Die zugehörigen Zweittermine finden am Samstag, 12. März, zur gleichen Uhrzeit des Ersttermins ebenfalls in Bödigheim statt. Ab 13 Uhr erfolgen dann in Bödigheim Impfungen für Kinder und Jugendliche (ab zwölf Jahren) sowie Erwachsene mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen (dritte und vierte Impfung) mit und ohne Terminvereinbarung.

Im Impfstützpunkt Fahrenbach werden am Samstag, 19. Februar, von 9 Uhr bis 16 Uhr ausschließlich Impfungen mit und ohne Termin für diesen Personenkreis durchgeführt.

