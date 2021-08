Weiterentwicklung der Stadt mit Rad erkundet

Buchen. Aus Anlass der traditionellen Sommerradtour des CDU-Stadtverbands machten sich mehr als 30 Radfahrer jüngst ein Bild davon, dass Buchen eine attraktive Stadt ist. Mit dabei waren unter anderem die Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken sowie Landrat Dr. Achim Brötel und Minister Peter Hauk. Das zwanglose Gespräch mit den Abgeordneten sollte Teil der von Bürgermeister Roland Burger und CDU-Stadtverbandsvorsitzendem zusammengestellten Route sein.

Erste Station nach einer kurzen Begrüßung auf dem Wimpinaplatz war die sanierte Maktstraße mit dem neugestalteten Brunnen mit Sitzgelegenheit. Der neue Wasserspender, der an die Buchener Fasnacht erinnert ist nicht nur ein profanes Rohr, sondern wurde in Form des Bleckers gestaltet.

Aula fast fertig

Buchens Größte Baustelle – das Burghardt-Gymnasium (BGB) – war das nächste Ziel. Schulleiter Jochen Schwab und der bauleitende Architekt Nico Hofmann erwartete die Gruppe. Die Aula ist fast fertig und wird mit ihrer lichten Gestaltung und der gelungenen Symbiose aus Bestandteilen des „alten“ Gymnasiums und der neuen Architektur ganz sicher der Mittelpunkt der neuen Schule werden. Die Fachräume für Musik und bildende Kunst sind ebenso wie die ersten Klassenzimmer fast fertig gestellt und boten den Teilnehmern so einen ersten, sichtbaren Eindruck.

Hochwasserschutz ist brandaktuell. Buchen hat hier seine Hausaufgaben schon seit Jahren gemacht und aus negativen Ereignissen die richtigen Schlüsse gezogen. Nach Überflutungen in der Kellerei und der Stadt vor einigen Jahren begann der Ausbau des Hochwasserschutzes der Morre und deren naturnaher Rückbau. Davon machten sich die Teilnehmenden an der Buchener „alla-Hopp Anlage“ selbst ein Bild machen. „Die Morre hat mehr Raum und gleichzeitig wurde die Fläche attraktiv gestaltet und wird von ihren Bürgerinnen und Bürgern rege genutzt, was will man mehr“, so ein Teilnehmer. Rechnerisch sollte mit den Maßnahmen ein „Jahrhunderthochwasser“ vermeidbar sein.

Die Buchener Marienhöhe, das neue Baugebiet und dessen verkehrstechnische Anbindung, sind aktuelles Thema in der Stadt und damit auch Ziel der Radtour. „Wir haben da in der Diskussion die Brisanz manchen Themas falsch eingeschätzt“ gab Buchens Bürgermeister zu. Die Verwaltung hat aber verstanden und hat ein akzeptables und tragfähiges Konzept zur Verkehrsführung und auch zur Fahrradanbindung entwickelt, dass man mit den Betroffenen erörtern werde. Erste Maßnahmen, wie ein Parkverbot am „Bessel-Buckel“ sind bereits in der Umsetzung (wir berichteten).

Bedarf ist da

Entlang der Morre, dem „grünen Band“ zum Parkplatz am Hasenwald, führte die nächste Etappe. Ortsvorsteher Timo Steichler und Gemeinderat Roland Linsler informierten über die angedachte Bebauung am Hettinger Ortseingang mit einem Seniorenheim. „Der Bedarf an Pflegeplätzen ist da, und wir freuen uns, diesen für unsere und Bürger heimatnah ohne öffentliche Gelder bieten zu können“, so Timo Steichler.

Der Ausbau der Feldwege – gerade um den Hasenwald herum – war weiteres Thema. Warum dies notwendig ist, konnten die Radler auf dem Weg nach Götzingen selbst erfahren. Baumwurzeln und Schlaglöcher machten so manches Ausweichmanöver erforderlich.

Am Götzinger Nächstweiher erwarteten Ortsvorsteherin Daniela Gramlich, Stadtrat Willi Biemer und der Vorsitzende der neu gegründeten Genossenschaft „Dorfladen“, Reinhold Goisser, die Gruppe. Im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ wurde der Wunsch der Götzinger nach einem Dorfladen artikuliert. Viele wünschen sich wieder eine Nahversorgung mit Treffpunkt im Ort. Nach dem Rosenberger Vorbild soll daher ein genossenschaftlich betriebener Laden mit Café im Herzen des Dorfes entstehen, wie Reinhold Goisser erläuterte. Der mögliche Standort auf der Freifläche neben dem Getränkemarkt Holderbach an der Rinschheimer Straße war die nächste Station der Tour.

Nicht nur Läden, auch Wohnungen sind ein brennendes Thema, um Dörfer attraktiv zu halten. Neben Einfamilienwohnhäusern besteht immer mehr auch der Bedarf an kleineren Mietwohnungen, um die Bevölkerung in „ihrem“ Dorf halten zu können. Diese Lücke soll auf dem ehemaligen „Schwanen-Areal“ in Götzingen geschlossen werden. Zusammen mit Roland Burger erläuterte Daniela Gramlich die Pläne eines privaten Investors dort mehrere Wohnhäuser mit kleineren Wohnungen errichten zu wollen.

Kindgerechte Räumlichkeiten

Das Ziel der Radtour vor Augen ging es nach Eberstadt. Ortsvorsteher Nico Hofmann empfing die Gruppe am Rathaus. Dort angekommen besichtige die Radlergruppe die neugestalteten Räume des Kindergartens. Aus dem Bürgersaal und den Räumen der Ortschaftsverwaltung im Rathaus entstanden kindgerechte Räumlichkeiten.

Geschäftsführer Marc Hofmann empfing beim Möbelhaus Grammlich die Radler, um den neugestalteten Tierpark zu präsentieren. Neben der Tropfsteinhöhle sei damit ein weiterer Anlaufpunkt für Besucher entstanden und das Café „Auszeit“ biete die Möglichkeit zur Stärkung, so Hofmann abschließend, ehe Ralf Schäfer allen Beteiligten dankte.