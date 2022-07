Weiterentwicklung der Stadt erkundet

Buchen. Buchen ist eine attraktive Stadt – dass dies kein nichtssagender Werbeslogan ist, davon machten sich knapp 30 Radfahrer bei der Sommerradtour des CDU-Stadtverbands ein Bild. Bürgermeister Roland Burger hatte mit dem Stadtverbandsvorsitzenden Ralf Schäfer eine attraktive Route zusammengestellt. MdB Nina Warken, Landrat Dr. Achim Brötel und der Vorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion, Dr. Harald Genzwürker, begleiteten die Gruppe.

Buchens größte Baustelle, das Burghardt-Gymnasium (BGB), war das erste Ziel der Gruppe, wo sie Architekt Nico Hofmann erwartete. Sie überzeugten sich vom Baufortschritt. Die Aula ist fast fertig und wird der Mittelpunkt der neuen Schule sein. Die Fachräume für Musik und bildende Kunst sowie für Chemie und Physik sind ebenso wie die Klassenzimmer im Neubau bereits fertig gestellt und boten einen ersten, sichtbaren Eindruck. Auch wurden bereits sanierte Klassenräume im Bestandsgebäude in Augenschein genommen, wobei Hofmann betonte, dass man so viel als möglich der alten Substanz übernommen habe. Eine große Herausforderung bestehe darin, die Bau- und Sanierungsmaßnahmen im laufenden Schulbetrieb durchzuführen.

Unter dem Aspekt Kunst und Kultur steuerte die Radgruppe zunächst den Kreisel am „Schlattereck“ an. Das Kunstwerk „Aufstrebende Kräfte“ von Gertrude Reum zog hier die Blicke auf sich. Die neue Skulpturengruppe „Gedankentürme“ von Gil Topaz im Kreisel am Willi-Brand-Platzx beeindruckte die Teilnehmer ebenso wie der „Ausscheller“ von Rolf Hamleh in Hainstadt. In Oberneudorf wurde das neu errichtete Kunstwerk in der Dorfmitte bestaunt. Heimatvereinsvorsitzender Elmar Noe erläuterte dieses vom früheren Ortsvorsteher Alois Noe vorgeschlagene Projekt. Ein weiterer Themenschwerpunkt der Radtour bildete das Thema Windkraft. In Hainstadt wurden die im Bau befindlichen Fundamente der vier Windräder bestaunt. Burger erläuterte, dass die Genehmigungszeit auch wegen zweier verwaltungsgerichtlicher Instanzen über sechs Jahre dauerte. Diese Windanlagen sollen jährlich rund 31 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, was einem Verbrauch von rund 9000 Haushalten entspreche. Aktuell werde der Ausbau dieser Windkraftzone um bis zu zehn weitere Windräder geprüft.

Auch in Oberneudorf und Einbach war die Windkraft Thema. Roland Ohnhäuser, Ortsvorsteher von Oberneudorf, betonte die breite Akzeptanz der geplanten Anlagen oberhalb von Oberneudorf in Richtung Langenelz. Nicht akzeptieren wolle die Dorfgemeinschaft, dass eventuell noch weitere Anlagen im Staatswald Bödigheim dazukommen könnten, da dadurch eine Überlastung eintreten würde. Auch in Einbach zeigte Stadtrat Hubert Henn Verständnis für den geplanten Windpark Buchen-Limbach. Vor Ort zeigte er der Radgruppe, wo die Anlagen errichtet werden sollen.

Eine weitere Station bildete der geplante Standort der Flüchtlingsunterkünfte in der Schützenstraße. Hier sollen bis zu 70 Menschen unterkommen. Burger ging auf die Notwendigkeit dieser Anlage ein, zeigte aber auch Verständnis für die Sorgen der Anwohner. In direkter Nachbarschaft sah man auch die Baumaßnahmen für den neuen, barrierefreien Busbahnhof.

Ebenfalls in Buchen wurde der Mehrgenerationenspielplatz in der Dekan-Blatz-Straße angesteuert. Das „Leader“-Projekt mit einem Volumen von 75 000 Euro wird zu 60 Prozent gefördert. Der Standort des in Planung befindlichen städtischen Kindergartens am Rühlingshof in der Nachbarschaft zum Stadion wurde dann noch in Augenschein genommen. Die Baumaßnahmen sollen 2023 beginnen.

Die flächengrößte Baustelle in Buchen befindet sich auf der Marienhöhe. Die Erschließungsarbeiten sind in vollem Gange. Von den 104 in öffentlicher Hand befindlichen Bauplätzen sind 80 Prozent vergeben.

Letzte Station war Waldhausen aufzubrechen. Aufgrund der in der Landesheimbauverordnung vorgegebenen 1-Bett-Regel war dort ein umfassender Umbau des Caritas-Pflegeheims erforderlich, der auch Anlass für eine Komplettsanierung des Gebäudes war. Ebenso ist am angrenzenden Dorfplatz von der Dorfgemeinschaft durch eine umfassende Eigenleistung eine Festhütte für die Vereine geschaffen worden. Der Glasfaserausbau ist schon weit fortgeschritten und verläuft gut und zügig. rs