Weitere Orte für Trauungen in Buchen ausgewiesen

Buchen. „Man kann sich ja nicht frei Schnauze überall trauen“, sagte Buchens Bürgermeister Roland Burger ganz locker, bevor sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag mit dem Punkt „Widmung von Trauorten in der Stadt Buchen“ beschäftigte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An vier weiteren Orten kann man in Buchen nun die Ehe schließen.

Nachdem man sich auf dem Stadtgelände im Standesamt, im Bürgersaal des Alten Rathauses, dem Klösterle und dem Eiermannzimmer im Stadtturm trauen kann, wünschten sich einige Ortsvorsteher nun, auch außerhalb der Trauzimmer in den Stadtteilen Eheschließungen vornehmen zu dürfen.

Einstimmig beschloss dann das Gremium, dass künftig auch an folgenden Orten Trauungen stattfinden können:

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fraktionen sprechen zum Haushalt Buchen: Kein Schwindel bei diesen Rekordhöhen Mehr erfahren Doppelhaushalt der Stadt verabschiedet Buchen dringt in „gewagte Höhen” vor Mehr erfahren

Hainstadt: Foyer der Mehrzweckhalle (Kosten 70 Euro).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Oberneudorf: Bürgerzimmer des Dorfgemeinschaftshauses (Kosten: 35 Euro).

Hettingen: Lindensaal (Kosten: 125 Euro).

Eberstadt: Farrenstall (Kosten: nicht festgelegt).

Mit dieser Ausweisung weiterer Orte will man dem aktuellen Trend Folge leisten, dass es immer weniger kirchliche, dafür opulentere standesamtliche Trauungen gibt. mf

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3