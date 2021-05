Neckar-Odenwald-Kreis. Trotz der insgesamt 13 neu gemeldeten Corona-Fälle während des zurückliegenden Wochenendes (Samstag 13, Sonntag 0) befindet sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis weiterhin im Sinkflug. Eine Woche nach dem Außerkrafttreten der Bundesnotbremse stellte das Gesundheitsamt nun die Unterschreitung des Schwellenwerts von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen fest. Am Sonntag lag dieser Wert laut Robert-Koch-Institut bei 35,5. Das Land meldete am Abend sogar nur 33,4.

Daher gelten ab Montag, 31. Mai, weitere Lockerungen (wir berichteten). So sind, zusätzlich zu den bisher geltenden Regelungen der Öffnungsstufe 1, Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Für Bibliotheken, Büchereien, Archive, Museen, Galerien sowie Gedenkstätten entfallen die bisherigen Auflagen.

© dpa

Zudem darf der Einzelhandel auch wieder Kunden ohne vorherige Terminvereinbarung („Click and Meet“) und ohne Dokumentation der Kontaktdaten empfangen. Es müssen jedoch die Hygieneauflagen der Corona-Verordnung beachtet und medizinische Masken getragen werden. Die Kundenzahl bei Geschäften mit weniger als zehn Quadratmeter Verkaufsfläche ist auf maximal einen Kunden oder eine Kundin zu begrenzen, bei Geschäften mit bis zu 800 Quadratmeter ebenfalls auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche (gilt nicht für den Lebensmitteleinzelhandel). Die Testpflicht entfällt. In der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit sind Angebote mit 18 Beteiligten innerhalb geschlossener Räume oder 30 Beteiligten im Freien erlaubt.

Es handelt sich bei diesen Lockerungen um keine weitere Öffnungsstufe, sondern lediglich um eine zusätzliche Privilegierung innerhalb der derzeit gültigen Öffnungsstufe 1. Soweit nicht anders aufgeführt bleiben die Auflagen der Öffnungsstufe 1, wie etwa die allgemeine Maskenpflicht oder die Testpflicht beispielsweise in der Gastronomie oder bei der Benutzung von Sportanlagen in Gruppen, unverändert erhalten.

Für Fragen der Bürger zu Corona stehen im Landratsamt Mitarbeiter werktags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr unter Telefon 06261/843333 sowie 06281/52123333 zur Verfügung. Bild: dpa