Weiss GmbH wächst

Buchen. Die Weiss GmbH aus Buchen hat kürzlich das indische IT-Dienstleistungsunternehmen Ecotech IT Solutions übernommen. Damit verfolgt der Automationsspe-zialist konsequent seine Unternehmensziele und gestaltet die Digitalisierung seiner Produktpalette sowie die Transformation des Maschinenbaus aktiv.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Weiss will wachsen. Und zwar international und mit digitalen Services im erweiterten Umfeld unseres Produktportfolios“, erklärt Uwe Weiss, CEO, die Investition. Mit der Übernahme des international tätigen IT-Dienstleistungsunternehmens Ecotech verfolgt Weiss seine Ziele konsequent weiter.

Ecotech IT Solutions mit Sitz in Pune, Indien, wurde bereits 2000 gegründet. Das Unternehmen bietet Leistungen rund um kundenspezifische Anwendungsentwicklung und -wartung, digitale Produktentwicklung, IT-Infrastruktur, Cloud- und IT-Personaldienstleistungen. Die Lösungen von Ecotech kommen unter anderem in den Bereichen Fin-Tech, Prozessautomatisierung und Supply Chain zum Einsatz.

Ecotech bleibt weiterhin als selbstständiges Unternehmen am Markt tätig und wird die Leistungen der Weiss World, wie sich die Unternehmensgruppe bezeichnet, erweitern.