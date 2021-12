Weihnachtslieder des Gesangvereins erklingen in der Buchener Innenstadt

Buchen. Weihnachtslieder der Konzertchöre „Cantamus“ und „Cantus M“ werden in der Adventszeit den Einkaufsbummel in der Buchener Innenstadt noch romantischer machen. Dazu arbeitet der MGV „Liederkranz“ Buchen mit dem Stadtmarketing der Stadt Buchen und der Aktivgemeinschaft Buchen zusammen. Eine Auswahl der schönsten Weihnachtslieder aus Advents- und Weihnachtskonzerten der vergangenen Jahre werden bis zum 24. Dezember immer wieder über die Beschallungsanlage in der Innenstadt erklingen.

Da die Lautsprecher in der Fußgängerzone zwischen Ringfoto Bernhard und Buchhandlung Volk zurzeit deinstalliert sind, hört man die Musik am besten im zweiten Teil der Fußgängerzone. Das Bild entstand beim traditionellen Adventssingen 2019. Bild: Martin Bernhard