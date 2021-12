Weihnachtskrippe am Genossenschaftsweg begeistert

Hainstadt. Eine vorweihnachtliche Freude möchten der Vorsitzende der Waldverwertungsgenossenschaft Hainstadt, Matthias Breunig, und seine Mitstreiter Dagmar Breunig, Regina Bleifuß, Wolfgang Mayer, Siegbert Mayer, Eugen Becker und Wolfgang Rudolph auch in diesem Jahr Spaziergängern am Gedenkstein im Genossenschaftswald bereiten. Nach monatelangem Basteln und Werkeln wurde eine Krippe unter geschmückten Weihnachtsbäumen aufgestellt, die alle Vorbeikommenden in weihnachtliche Stimmung versetzen soll. Bereits am 1. Adventssonntag war das Kleinod von dem einen oder anderen Spaziergänger bewundert worden. Vom Hainstadter Grillplatz folgt man einfach den gelben Sternen, die den Weg dorthin weisen und erreicht nach rund 15 Minuten Fußmarsch die Holzkrippe. Bild: Klaus Narloch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1