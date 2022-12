Weihnachtsbäckerei für Kinder

Buchen. Einen Backtag der besonderen Art erlebten 30 Kinder an einem Adventssamstag in der Küche der Helene-Weber-Schule. Hierzu hatte die Kolpingsfamilie Buchen im Rahmen ihrer Reihe „Einfach hausgemacht – In der Weihnachtsbäckerei“ die Jüngsten eingeladen. Nach einer Vorstellungsrunde durch Vorsitzende Sandra Röckel ging es los: Ausgerüstet mit Kochschürze und kleinem Wellholz wurde in zwei Gruppen am Morgen und am Nachmittag jeweils knapp drei Stunden fleißig gearbeitet. Mit großer Freude und zu passender Adventsmusik rollten die Kinder Teig und stachen Butterplätzchen aus. Und auch beim Basteln der Plätzchentüten, die liebevoll bemalt oder mit gestickten Sternen beklebt wurden, hatten die Kinder viel Freude. So verging die Zeit wie im Flug, und strahlende Kinderaugen und volle Tüten waren der Lohn für die Helfer der Kolpingsfamilie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1