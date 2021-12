Weihnachten für zuhause

Buchen. Nach der erfolgreichen Premiere der „BCHWeihnachtsKischde – Buchener Weihnachtsmarkt für deheem“ im vergangenen Jahr wird es dieses Jahr eine Neuauflage geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Verantwortlichen des Stadtmarketings war klar, die „BCHWeihnachtsKischde“ soll auch dieses Jahr wieder – trotz geplanten Weihnachtsmarkt – Weihnachtsmarktatmosphäre zu Hause versprühen. Nach dem nun der geplante Weihnachtsmarkt mit Budenzauber auf dem Musterplatz abgesagt werden musste, ist es den Verantwortlichen ein besonderes Anliegen die „BCHWeihnachtsKischde“ in die Wohnzimmer nach Hause zu bringen.

Zusammenarbeit mit Betreibern

Das Buchener Stadtmarketing und die Weihnachtsmarktbetreiber haben eine Neuauflage der „BCHWeihnachtsKischde“ kreiert. Diese ist in drei Varianten erhältlich. © Stadt Buchen

In Zusammenarbeit mit den Weihnachtsmarktbetreibern wurde die Neuauflage der „BCHWeihnachtsKischde“ kreiert. Die verschiedenen Artikel in der „Kischde“ sorgen für eine vorweihnachtliche Stimmung zuhause und versprühen mit gebrannten Mandeln, Glühwein und Bratwurst typischen Weihnachtsmarktduft. Aber auch viele weitere Artikel wie Punsch, Marmelade, Gewürze und Tee sind in den verschiedenen „Kischden“ enthalten.

Die „Kischde“ soll nicht nur den Buchener Weihnachtsmarkt nach Hause bringen, sondern soll auch eine kleine Unterstützung an die Händler sein, die mit ihrem Weihnachtsmarktstand dem Buchener Weihnachtsmarkt schon lange treu sind.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die „Kischden“ wird es in drei verschiedenen Variationen geben:

„MännerKischde“: zwei der exklusiven DRK-Wildschweinbratwürste, zwei Brötchen, zwei Distelhäuser Biere, Flaschenöffner.

„Middleres“: eine „ilovebuchen“-Tasse, Glühwein und Punsch, gebrannte Mandeln, Papierengel, Weihnachtsmarmelade, Weihnachtsschokolade, Dosenwurst, Nudeln, Bildband „Buchen entdecken“ und eine Überraschung.

Liebling: zwei „ilovebuchen“-Tassen, Glühwein und Punsch, gebrannte Mandeln, Weihnachtliche Gewürzmischungen, Weihnachtliches Gelee, Weihnachtsschokolade, Dosenwurst, Nudeln, Auszeit-Büchlein, Kuschelsocken, Kinder-Schlüsselanhänger, „Wanderbuchen“ und eine Überraschung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die „Kischden“ können seit dem 1. Dezember über den Onlineshop www.ilovebuchen.de und in der Tourist-Information unter Telefon 06281/2780 bestellt werden. Die Bestellung kann ein Tag später in der Tourist-Information abgeholt werden. Auch dieses Jahr sind die „Kischden“ wieder limitiert – schnell sein lohnt sich.

Teilnehmer der „Kischde“ sind: Aktivgemeinschaft Buchen, DRK Ortsverein Buchen, Eva Seniorendienste gGmbH, Lionsclub Buchen, Gasthaus zum Löwen, Naturwerkstatt Klohe, Knapps´s Laden, Metzgerei Herkert, Hofladen Stich, Pamela Hollerbach, Pfadfinderbund Süd - Stamm Wildenburg, Rhein-Neckar-Zeitung, Schuhe- und Sporthaus Haag, Stadt Buchen, Susanne Arndt.

Begehrtes Sammlerstück

Als besondere Überraschung ist dieses Jahr eine „BCH-Weihnachtsbaumkugel“ in den „Kischden“ enthalten. Die Stadt Buchen hat gemeinsam mit der Aktivgemeinschaft Buchen eine Weihnachtsbaumkugel speziell für Buchen kreiert. Diese soll als Sammelobjekt ab sofort jedes Jahr neu erscheinen. Auch die „ilovebuchen-Tassen“ wurden dieses Jahr mit einem neuen Motiv versehen und sind ebenfalls ein begehrtes Sammlerstück.