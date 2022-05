Wegenetz soll verbessert werden

Buchen. Anlässlich der jüngst gestarteten Flurneuordnungen in Einbach (Multiweg „Höhgewann“) und Buchen (Multiweg „Am Wartberg“) wurden in den vergangenen Wochen in der Sporthalle Waldhausen und im Lindensaal in Hettingen die Vorstände der Teilnehmergemeinschaften gewählt. Beide Verfahren wurden im vergangenen Herbst angeordnet, mit dem Ziel die landwirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere durch Schaffung eines zeitgemäßen Wegenetzes, zu verbessern und Maßnahmen für den Naturschutz und die Landespflege umzusetzen.

In den Versammlungen wählten die Teilnehmer des jeweiligen Verfahrens einen dreiköpfigen Vorstand und dessen Stellvertreter für die Zeit der gesamten Verfahrensdauer. Der Fachdienst Flurneuordnung und Landentwicklung des Landratsamtes ist für diese Flurneuordnung als Flurneuordnungsbehörde verantwortlich. „Der Vorstand ist das Sprachrohr aller Teilnehmer und vertritt deren allgemeine Interessen gegenüber der Flurneuordnungsbehörde, so Michael Lünenschloß, Leitender Ingenieur beider Verfahren. „Darüber hinaus ist der Vorstand der erste Ansprechpartner der Behörden und unterstützt das Verfahren bei der Planung und Durchführung der anstehenden Arbeiten.“

Arbeitsentwürfe vorgestellt

Für das Verfahren in Einbach wurden Jochen Kraus als Vorsitzender, Winfried Bauer als stellvertretender Vorsitzender sowie Hendrik Henn in den Vorstand gewählt. Ihre Stellvertreter sind Marcel Edelmann, Tanja Roos und Hubert Kieser. Für das Verfahren in Buchen bilden Timo Steichler (Vorsitzender), Peter Beuchert (stellvertretender Vorsitzender) und Volker Gremminger den Vorstand. Ihre Stellvertreter sind Jürgen Heck, Günter Leitz sowie Bernhard Geier.

In beiden Teilnehmerversammlungen wurden auch die Arbeitsentwürfe der Wege- und Gewässerpläne mit landschaftspflegerischen Begleitplänen vorgestellt. „Die Flurneuordnung bietet eine einmalige Chance, die Strukturen im ländlichen Raum nachhaltig zu verbessern“, betonte Hubert Kieser, Technischer Dezernent der Stadt Buchen. Er sicherte den Verfahren die Unterstützung der Stadt zu. In den kommenden Monaten gilt es, die Planungen genehmigungsreif abzustimmen und auszuarbeiten.