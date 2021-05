Wegen „Maxx“-Tickets noch einmal mit Landratsamt reden

Buchen. Elternbeiratsvorsitzender Dr. Dirk Laier richtete zu Beginn der erstmals als Videokonferenz durchgeführten Elternbeiratssitzung am Buchener Burghardt-Gymnasium persönliche Worte an die Elternbeiräte und betonte die hohe Belastung, die durch die Pandemie insbesondere auf den Schülern liege. „Wir sind bemüht, den Schülerinnen und Schülern möglichst viel Normalität im Schulalltag zu bieten, um das Selbstvertrauen zu stärken“, unterstrich Schulleiter Jochen Schwab. „Mit dem richtigen Augenmaß werden die anstehenden Leistungsüberprüfungen durchgeführt und sollen nicht zur Überforderung führen.“

Der nach den Osterferien geplante Präsenzunterricht im Wechselmodell konnte nur für zwei Wochen stattfinden, da dann die „Bundesnotbremse“ umgesetzt wurde und die Schulen wieder schließen mussten. Lediglich die Oberstufe sei täglich im Präsenzunterricht sowie die Schüler, die Klassenarbeiten schreiben.

Die indirekte Testpflicht, die seit 19. April umgesetzt werden muss, werde von den Schülern gut angenommen, stelle aber für die Organisation des Schulalltages eine große organisatorische Herausforderung dar. Risikogruppen, Ungetestete und Getestete werden in unterschiedlichen Räumen bei Klassenarbeiten betreut, wofür das Bereitstellen von Lehrkräften notwendig ist, die wiederum keinen Unterricht anbieten können, so Schwab. Die Leistungsüberprüfungen nach der Corona-Prüfungsordnung wurde detailliert vorgestellt und erläutert. Jochen Schwab betonte, dass das Aussetzen der Versetzungsentscheidungen und das freiwillige Wiederholen in den Klassenkonferenzen unter Einbeziehung der Eltern gut abgewogen werden wird.

Kosten im ÖPNV nicht erstattet

Ein wichtiges Thema auf der Agenda war die fehlende Kostenerstattung der „Maxx“-Tickets seitens des Landratsamtes. „Wer sein Ticket nicht gekündigt hat, um sich solidarisch gegenüber dem ÖPNV zu verhalten und seine Sicherstellung zu unterstützen, ist nun der ’Dumme’“, berichtete Leo Mayerhöfer, Elternbeirat in einer 11. Klasse des BGB. Eine Umfrage während der Elternbeiratssitzung zeigte eine deutliche Mehrheit derer, die ein weiteres Verhandeln mit dem ÖPNV-Träger beziehungsweise dem Landratsamt durch den Vorsitz des Elternbeirates wünschen.

Neugestaltung des Schulhofs

Ausführlich berichtete Klaus Fröbel über die Neugestaltung des BGB-Schulhofes und des Klettergartens. „Der pädagogische und sportmotorische Ansatz nach dem Langermann’schen Konzept soll wieder umgesetzt werden“. Die Finanzierung und das Konzept zur Umsetzung seien derzeit in Planung.

Über die Berufs- und Studienorientierung am BGB informierte Barbara Miksch. In der Unter-und Mittelstufe hätten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten, in einzelnen Fächern Kontakte zu unterschiedlichen Berufen zu erhalten.

In der 10. Klasse finde in der Regel ein verpflichtendes „Compassion“-Praktikum statt und in der 11. Klasse das Bogy -Praktikum. In der Oberstufe werden zusätzlich Hochschulinfotage, Berufsinfobörsen und Studienbörsen angeboten. Das Sozialpraktikum „Compassion“ habe aufgrund der Pandemiesituation 2020 und 2021 nicht stattfinden können. Umso erfreulicher sei es, dass das Bogy-Praktikum in einigen Betrieben in der Woche vor den Pfingstferien abgehalten werden könne.

