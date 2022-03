Weg führt zum Flurkreuz

Buchen. Der Arbeitskreis Ökumene der evangelischen Christusgemeinde und der katholischen Seelsorgeeinheit in Buchen hat eine Passionsandacht erarbeitet, die am Donnerstag, 31. März, statt findet. Treffpunkt und Beginn ist um 18 Uhr am Flurkreuz in Hainstadt (200 Meter nach Ortsausgang Richtung Walldürn links der Straße). Von dort gehen die Teilnehmenden gemeinsam zum Flurkreuz am alten Pilgerweg nach Walldürn (nach der Bahnüberführung an der Feldscheune). Es ist auch möglich, direkt an diesem Flurkreuz zur Andacht dazuzustoßen. Die Passionsandacht wird von Pfarrerin Lehner und Pfarrer Johannes Balbach gemeinsam gestaltet. Die musikalische Begleitung erfolgt durch Petra Reiß. Die Alternative bei schlechtem Wetter ist die Kirche in Hainstadt. Auskünfte unter Telefon 0152/57460932 oder 06281/2882.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1