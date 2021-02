Buchen. Fünf alteingesessene Buchener haben sich in der Fastnachtswoche erfolgreich mit der Kamera auf die Jagd nach steinernen Bleckern in der Kernstadt begeben. Am Mittwochnachmittag überreichten Bürgermeister Roland Burger und Vertreter der FG „Narrhalla“ die Gewinne im Rathausfoyer an die Sieger.

Bürgermeister Roland lobte die FG „Narrhalla“ für die Idee, ein Bleckersuchspiel als alternatives und Corona-gerechtes Fastnachtsprogramm auszurufen. Das Rathausfoyer biete das ideale Ambiente für die Preisverleihung. Denn dort hängt eine Kreidezeichnung von István von Somogyi mit Huddelbätzen, die als Vorlage für das Fastnachtsmosaik in der Stadthalle diente.

Persönlicher Erkenntnisgewinn

Für Herbert Schwing, Vorsitzender, und Uwe Ristl, stellvertretender Vorsitzender der „Narrhalla“, brachte der Wettbewerb persönlich einen Erkenntnisgewinn. „An manchen Bleckern bin ich schon hundertmal vorbeigefahren, ohne einen Blecker zu sehen“, berichtete er.

Gemeinsam mit Herbert Schwing hatte er überprüft, ob an den von den Wettbewerbsteilnehmern angegebenen Orten sich die dort angeblich fotografierten Blecker auch befanden. Ein närrischer Teilnehmer hatte einen transportablen Blecker an verschiedenen Standorten fotografiert, ein anderer Hobbyfotograf Blecker, die nicht aus Stein gefertigt waren.

Zwölf Exemplare gefunden

Insgesamt machten die Wettbewerbsteilnehmer zwölf steinerne, ortsgebundene Blecker ausfindig: In der Mauer des Zunfthauses, am Dach des Zunfthauses, in der Stadtmauer am Parkplatz der Volksbank, in der Straße „Am Haag“, in der Bahnhofstraße, im Limbacher Weg, im Bereich Eckenberg/Hettinger Straße, im Unteren Hainstadter Weg, im Hollergässchen, in der Amtsstraße, am Stadtturm und am Nahholz. Bald wird ein weiterer steinerner Blecker hinzukommen. Roland Burger kündigte an, dass im Zuge der Sanierung der Fußgängerzone ein Wasserspeier im Bereich Café Riesen und Schuhhaus Farrenkopf aufgestellt werden soll. Durstige Passanten werden sich dann von einem wasserspeienden Blecker erfrischen lassen können. „Und wer möchte, kann anschließend auch sein Hinterteil küssen“, ergänzte Burger. „Das ist auch im Sommer erlaubt.“

Folgende Gewinner erhielten jeweils einen kleinen Blecker, ein Fastnachtsbuch und Gutscheine der Aktivgemeinschaft: Platz 1 Waltraud Herberich, Platz 2 Melanie Herberich (beide fanden neun Blecker), Platz 3 Alexander Schüßler, Platz 4 Johannes Lehrer (beide acht Blecker) und Platz 5 Manfred Beuchert (sieben Blecker). mb