Wasser wird kurzzeitig abgestellt

Waldhausen. Aufgrund von notwendigen Umbauarbeiten an der Zubringerleitung Waldhausen durch die Stadtwerke Buchen, muss am 11 .Oktober gegen 13 Uhr für rund vier Stunden die Wasserversorgung nach Waldhausen unterbrochen werden. Die Anwohner von Waldhausen werden gebeten, für eine ausreichende Bevorratung an Trinkwasser für die Dauer der Versorgungsunterbrechung zu sorgen. Saubere Flaschen, Kanister oder die Badewanne sind dabei sinnvolle Aufbewahrungsmöglichkeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Wiederinbetriebnahme der Trinkwasserversorgung kann es im betroffenen Ortsteil zu Aufwirbelungen im Leitungsnetz kommen. Hierbei können sich Ablagerungen von den Rohrwänden lösen, was zu leichten Trübungen im Trinkwasser führen kann. Die Trübungen sind laut den Buchener Stadtwerken gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Das Trinkwasser entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und kann nach Wiederherstellung der Wasserversorgung bedenkenlos verwendet werden. Während der betrieblich notwendigen Spülungen kann es außerdem kurzzeitig zu leichten Druckschwankungen in den häuslichen Wasserleitungen kommen.

Das ist zu beachten

Wie die Stadtwerke mitteilen, sollen die Anwohner folgendes unbedingt beachten:

Mehr zum Thema Erfolgreich anlegen Wertvolles Wissen: Wie Sie in Wasser investieren können Mehr erfahren Energie Frankreich bietet «Strom-Wetterbericht» im Krisenwinter an Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber Weiches wasser für mittleres Taubertal kommt Ende Oktober Mehr erfahren

Vor Beginn der Versorgungsunterbrechung: Schaffen Sie sich Wasservorräte in der Menge Ihres zu erwartenden Wasserbedarfes. Bitte schließen Sie danach das Hauptabsperrventil im Keller Ihres Hauses.

Während der Versorgungsunterbrechung: Bitte halten Sie alle Wasserentnahmestellen unbedingt geschlossen, einschließlich Druckspüler beziehungsweise Spülkästen der Toilette.

Nach Ende der Versorgungsunterbrechung: Öffnen Sie wieder das Hauptabsperrventil. Über eine Zapfstelle hinter dem Wasserzähler entnehmen Sie so lange Wasser, bis es klar herausfließt. Danach öffnen Sie bitte die am höchsten gelegene Zapfstelle in Ihrem Gebäude, damit die (eventuell noch in Ihrer Installation vorhandene) Luft entweichen kann. Auf keinen Fall zuerst einen Druckspüler betätigen.