Was tun mit dem Abfall nach Weihnachten?

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Weihnachtsfest liegt hinter uns, wir freuen uns über die Geschenke und müssen uns um die Reste und Abfälle kümmern. Da ist der Berg an Geschenkverpackungen, die vielen Versandverpackungen durch Internetbestellungen und andere Reste vom Fest.

Damit – gerade auch nach Weihnachten – die Verwertung von Wertstoffen in der Kreislaufwirtschaft funktioniert, ist es wichtig, dass die verschiedenen Wertstoffarten wie Papier/Pappe, Verpackungen, zum Beispiel aus Kunststoff oder Verbundmaterial, sowie Glas und Bioabfälle sorgfältig sortiert werden.

Kurz zwischenlagern

Um Weihnachten und Silvester kann es passieren, dass die Abfallgefäße vorübergehend nicht ausreichen. In diesem Fall sollten die Abfälle oder Wertstoffe kurze Zeit zwischengelagert – und dann nach der nächsten Leerung eingefüllt werden.

Für Restmüll können zusätzliche Restmüllsäcke (erhältlich in den meisten Gemeinden im Rathaus, in Mosbach im technischen Rathaus und im Haushaltswarengeschäft Neugebauer in der Altstadt) erworben und mit bereitgestellt werden.