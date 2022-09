Wandern und Feiern im Morretal

Hettigenbeuern. (Sch.) Die Most- und Vesperwanderung, organisiert vom Heimat- und Verkehrsverein Hettigenbeuern, bietet am Sonntag, 9. Oktober, ein abwechslungsreiches Programm. Dazu zählen zwei geführte Wanderungen und Einkehrmöglichkeiten beim Heimatverein und den „Heddebörmer Musikanten“ . Die von Felicitas Zemelka geleitete Wanderung „Steinsärge“ führt im Wald von Hettigenbeuern in Richtung Steinbach und Beuchen zu Kulturdenkmalen aus Sandstein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Götzenturm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine kleine Waldbegehung unter dem Titel „Der Wald im Klimastress“ beginnt mit Förster Bernhard Linsler um 14 Uhr am Götzenturm. Von hier aus fahren die Teilnehmer mit dem Auto Richtung Hornbach. Auf halber Strecke geht es zu Fuß in den Wald.

Einkehrmöglichkeiten gibt es beim Heimatverein in der Scheune von Andreas Hemberger am Rank, direkt beim Brunnen. Der Heimatverein bewirtet am Sonntag ab 13 Uhr. Die Frauengemeinschaft bietet hier Kaffee und Kuchen an.

Mehr zum Thema In Wertheim Herbstvergnügen am Mainplatz Mehr erfahren Max Wolf zeigt seine Werke Waldeinsamkeit und Stadtansichten Mehr erfahren 30. September bis 3. Oktober Haller Herbst mit vielfältigem Programm Mehr erfahren

Der Musikverein bewirtet in der Scheune von Familie Kratky, gegenüber der ehemaligen Volksbankfiliale, in der Morretalstraße bei der Zufahrt zum Götzenturm, und zwar schon am Vorabend, Samstag, ab 18 Uhr. Am Sonntag, 9. Oktober öffnen beide Scheunen um 13 Uhr. Im Kurpark wird eine kleine Oldtimerausstellung zu sehen sein. hes