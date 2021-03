Buchen. Nach dem positiven Grundsatzbeschluss im Februar hat der Buchener Gemeinderat am Montagabend die Aufstellung des Bebauungsplans „Seniorenzentrum Blasse“ in Hettingen bewilligt. „Es gab einen konstruktiven und ausführlichen Austausch mit der Firma Geras und den Anwohnern“, erklärte Ortsvorsteher Timo Steichler dem Gremium in der Stadthalle. Die Planung wurde leicht modifiziert und der Gemeinderat bekam in einer kleinen Präsentation einen ersten Eindruck, wie das Seniorenzentrum aussehen könnte.

In der Sitzung stand außerdem die Vergabe mehrerer Aufträge an Baufirmen an. So ist im Zuge der Digitalisierung der Schulen nun die Abt-Bessel-Realschule an der Reihe. Die Elektro- und Datenverkabelung übernimmt für 174 889 Euro die Firma Bibrlik und Stefani aus Remseck. Bereits 2019 wurden in der Baulandschule Hettingen der Elektroverteiler und die Notbeleuchtung ertüchtigt. Zudem wurden in den Klassenzimmern die Elektro- und EDV-Verkabelung erneuert. Ein neues EDV-Netz erhielten die Wimpina-Grundschule und die Meister-Eckehardt-Schule. 2020 stand die Ertüchtigung der Grundschule Hainstadt und der Karl-Trunzer-Schule an, nun kommt die Abt-Bessel-Realschule an die Reihe.

Im Rahmen der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des BGB stimmte das Gremium auch einer Auftragserhöhung zu. Die Kosten für die Trockenbauarbeiten im Neubau steigen um 46 000 Euro auf insgesamt 720 000 Euro. Der Gemeinderat vergab zudem die Trockenbauarbeiten im dritten und vierten Bauteil an die Firma Nexhat Rushiti (Tauberbischofsheim) für 238 251 Euro.

Andreas Stein, Geschäftsführer der Stadtwerke, gab zum Abschluss der Sitzung die geplanten Öffnungszeiten des Waldschwimmbads bekannt. Mit der Eröffnung ist frühestens zum 1. Mai geplant, wenn es der Rechtsrahmen zulässt. Nach aktuellem Stand sollen werktags von 8 bis 10 Uhr Schulen und Gruppen mit eigener Aufsicht ins Bad. Öffentliches Schwimmen ist von 10 bis 13.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr möglich. Von 18 bis 19 Uhr können Vereine und Gruppen – jeweils mit eigener Aufsicht – in das Bad. Die Öffnungszeiten am Wochenende stehen noch nicht fest. Der Eintritt ist mit Saisonkarte, Online-Ticket oder direkt an der Kasse (10 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr) möglich. ms