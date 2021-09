Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet

Buchen. Die Wahllokale haben am Tag der Bundestagswahl, Sonntag, 26. September, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im Anschluss werden die Ergebnisse durch die Wahlvorstände öffentlich ausgezählt. Beim Betreten der Wahllokale gelten die Infektionsschutzmaßnahmen nach der Corona-Verordnung. Die Anweisung des jeweiligen Wahlvorstands ist zu beachten. Die Personenzahl im Wahlraum ist begrenzt, gegebenenfalls muss vor dem Wahllokal gewartet werden. Die Abstandsregeln sind einzuhalten. Jeder muss sich beim Betreten des Wahlraums die Hände desinfizieren. Sinnvoll ist, wenn jeder Wahlberechtigte seinen eigenen Stift mitbringt.

Briefwahlunterlagen können bis Freitag, 24. September, 18 Uhr bei der Stadtverwaltung beantragt werden. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung ist dies bis zum Wahltag um 15 Uhr möglich. Wahlbriefe sollten jetzt sicherheitshalber nicht mehr verschickt, sondern bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Für die Erstellung einer „repräsentativen Wahlstatistik“ wurden Wahlbezirke in Buchen (evangelischer Kindergarten, Asternweg) und in Hainstadt (Mehrzweckhalle) ausgewählt. Nur dort sind die Stimmzettel mit einem Aufdruck mit Angabe des Geschlechts und einer Altersgruppe versehen. Das Wahlgeheimnis ist auch in diesen Fällen sichergestellt, der Datenschutz bleibt gewahrt.