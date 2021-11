Wahlbeteiligung korrigiert

Buchen. Die Wahlbeteiligung bei einer Bürgermeisterwahl ist ein Gradmesser, wie weit sich die Bevölkerung mit ihrer Stadt identifiziert. Bei der Wahl am Sonntag haben 6259 Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben. Das entspricht bei 14 437 Stimmberechtigten knapp über 43 Prozent Wahlbeteiligung. In der amtlichen Auflistung der Wahlbeteiligung in den einzelnen Stadtteilen wurden die Briefwähler nicht berücksichtigt. Hier ist die berichtigte Liste:

Buchen Kernstadt: 39,07 Prozent

Bödigheim: 40,46, Eberstadt: 51,43, Einbach: 50,99, Götzingen: 42,45, Hainstadt: 48,72; Hettigenbeuern mit Stürzenhardt (gemeinsame Auszählung): 38,84; Hettingen: 48,86; Hollerbach mit Unterneudorf (gemeinsame Auszählung): 49,55; Oberneudorf: 63,45; Rinschheim: 51,38; Waldhausen: 37,16.