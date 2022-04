Wärme in Buchen ohne Öl und Gas?

Buchen. Im Klimaschutzgesetz ist verankert, dass im Jahr 2040 Klimaneutralität erreicht werden soll. In der Debatte geht es bei diesem Thema meist um Strom und Verkehr. Da ein kommunaler Wärmeplan nur bei Kreisstädten vorgeschrieben ist, baten lokale Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen um ein Gespräch mit den Stadtwerken Buchen.

Geschäftsführer Andreas Stein freute sich über den Ideenaustausch und machte deutlich, dass Lösungen, die in größeren Städten funktionieren, nicht einfach auf Buchen übertragen werden können. Diesbezüglich habe er als Mitglied in der AG Energie und Klima in der VKU Landesgruppe an vielen Erfahrungsaustauschen teilgenommen. Mit den Windkraftanlagen, die in Hainstadt gebaut werden, würden damit die erzeugte Jahresarbeit, bezogen auf den Stromverbrauch, bereits eine Quote von 177 Prozent erreichen.

Das Problem der „Dunkelflauten“ belegte er mit dem 2. Dezember 2020, als die Anlagen der Erneuerbaren um 12 Uhr nur circa zwei Prozent der angeforderten Leistung decken konnten. Thomas Schaupp, der PV an das Stromnetz anschließt, erwiderte: „Genau aus diesem Grund muss das Stromtransportnetz ausgebaut werden, um solche ,Dunkelflauten’ vor Ort durch Nordseewind und Spaniens Sonne auszugleichen.“ Große Überkapazitäten seien deshalb dringend nötig.

„Ureigenes Interesse“

Horst Berger lenkte die Diskussion auf das eigentliche Thema: „Die Stadtwerke sollten als Energieversorger ein ureigenes Interesse haben, sich so aufzustellen, damit sie auch ohne den Verkauf von Erdgas Wärmeangebote für Buchen machen können. Große Chancen sehe ich in kalten Nahwärmenetzen, gerade im Altbaubereich.“ In den Häusern sorgen dann Wärmepumpen für das Anheben auf das erforderliche Heizniveau.

Stein berichtete, dass er vor der Erschließung des Baugebiets „Marienhöhe“ im Gemeinderat eine Präsentation dazu vorgestellt hatte. Aufgrund eines Anschluss- und Benutzungszwangs und engen Zeitplans zur Ausschreibung sei dies ohne Machbarkeitsstudie nicht zielführend gewesen. „Da es keine kommunalen Auflagen gibt, besteht die Gefahr, dass ein Investor bei Mehrfamilienhäusern ausschließlich eine Gasheizung einbaut“, merkte Stadtrat Klaus Lampe an und stellte die Frage, warum im Vorfeld die EAN oder externe Fachleute nicht gehört wurden. Immense Kapazitäten für so ein Nahwärmenetz schlummerten, so Berger, im Biomassekraftwerk für Altholz auf dem Gelände der AWN. Dort verpuffe jährlich die Wärmeleistung von rund 100 000 Ster Holz durch den Schornstein.

Raum nahm auch das Thema Wasserstoff ein. Man war sich einig, dass H2 in der Industrie und zur Speicherung von Überkapazitäten sinnvoll eingesetzt werden könne. Stein berichtete, dass es erste Überlegungen für ein Pilotprojekt mit lokalen Windkraftanbietern gibt. Hierbei soll auch Überschussstrom von weiteren EEG-Anlagen genutzt werden. In der Gemeinderatssitzung am 9. März 2020 vertrat Stein die Ansicht: „Wo heute noch Erdgas fließt, werden es in Zukunft CO2-neutrale Gase wie Wasserstoff sein.“Schaupp entgegnete: „Wärmepumpen haben die Kennzahl 3 und sind damit sechsfach effektiver als Gas. Synthetisches Gas wird zum Heizen nie konkurrenzfähig werden. Jede Investition in Gasinfrastruktur, die nicht in zehn Jahren amortisiert ist, ist rausgeschmissenes Geld.“

Kreisrat Anton Fleischmann, der mehrere Nahwärmeprojekte geplant und umgesetzt hatte, warb für 100 Prozent solares Heizen, besonders in Mehrfamilienhäusern. Zentrales Element ist ein Pufferspeicher, der durch thermische Solarkollektoren gespeist wird. Auch die seit 2009 erhobenen Verbrauchsdaten der städtischen Gebäude sollten öffentlich dargestellt werden, um überprüfbar die CO2-Reduzierung bis 2040 anzupacken.

Kreisvorsitzende Amelie Pfeiffer bemerkte zum Abschluss: „Als nächsten Schritt sollten Quartieranalysen gemacht werden, um für alle Bereiche von Buchen und den Gemeinden passgenaue CO2-neutrale Wärmelösungen zu konzipieren. Jeder - auch Kommunen - müssten einen Beitrag leisten. Seit Putins Angriffskrieg ist noch klarer: Wir müssen uns schleunigst von Kohle, Öl und Erdgas trennen.“