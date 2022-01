Vortrag zum Thema Gelenkersatz

Mosbach/Buchen. Die Neckar-Odenwald-Kliniken informieren am Dienstag, 11. Januar, um 19 Uhr, über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten für abgenutzte Hüft- und Kniegelenke. Die Endoprothetik beschäftigt sich mit dem Ersatz schadhafter Gelenke durch künstliche. Am Endoprothetikzentrum Mosbach werden so patientenschonend wie möglich Hüft- und Kniegelenke ersetzt.

Seit fünf Jahren gibt es das überregional bekannte Endoprothetikzentrum am Standort Mosbach. Nach Unfällen, verschleißbedingten Schäden oder Folgeschäden bei rheumatoiden Arthrosen, werden Gelenke dort begutachtet und, wenn die Alternativen nicht erfolgversprechend sind, auch durch künstliche ersetzt. Dr. Bernd Gritzbach, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie und Dr. Stefan König, Geschäftsführender Oberarzt am Standort Mosbach und Leiter des Endoprothetikzentrums, stellen in dem Vortrag moderne operative Therapiemöglichkeiten vor.

Interessenten können sich per E-Mail anmelden unter Veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de. Die Zugangsdaten werden kurz vor der Veranstaltung per E-Mail übermittelt. Die Teilnahme per Telefon erfolgt unter 0721 9881 4161, Zugangscode: 787-560-005.