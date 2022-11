Vortrag über Herzrhythmus

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Neckar-Odenwald-Kliniken informieren im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung am Dienstag, den 8. November um 19 Uhr im Ärztehaus (Mensa) am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken und am Donnerstag, den 10. November um 19 Uhr virtuell über die unterschiedlichen Arten von Herzrhythmusstörungen, ihre Ursachen, Symptome sowie Behandlungsmöglichkeiten.

Der Herzrhythmus kann beispielsweise durch Stress, als Nebenwirkung von Medikamenten oder nach dem Genuss von viel und starkem Kaffee gestört werden. Solche Störungen sind unangenehm, aber selten unmittelbar lebensbedrohlich. Eine gesundheitsbewusste Lebensweise mit regelmäßiger Bewegung im Alltag oder auch ausgewogener Ernährung reichen in vielen Fällen aus, um das Herz zu stärken. Anders sieht es beim Vorhofflimmern aus. Unbehandelt führt es häufig zu Schlaganfällen.

© lra

Dr. med. Peter A. Oberst, Chefarzt der Innere Medizin am Standort Mosbach, informiert darüber, wie das Herz aus dem Takt gerät, und gibt Tipps zur Vorbeugung von Schlaganfällen sowie Herzrhythmusstörungen. Es gilt die FFP2-Maskenpflicht bei der Präsenzveranstaltung. Für den Online-Vortrag werden die Zugangsdaten vor der Veranstaltung per E-Mail zugeschickt. Eine vorherige Anmeldung mit dem Vor- und Zunamen unter veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de ist notwendig. Bild: lra