Vorstand im Amt bestätigt

Hettingen. Die Generalversammlung des Heimatvereins Hettingen fand vor einer stattlichen Besucherschar im Gasthaus „Zur Wanderlust“ statt.

Vorsitzender Gundolf Scheuermann, der ebenso die Berichte der verhinderten Schriftführerin, der Kassenwartin und des zweiten Vorsitzenden in gekonnt launiger Weise vortrug, ging dann in seinem Vortrag auf das vergangene Jahr ein, in dem eigentlich alle Veranstaltungen außer der Zwölf-Stundenwanderung abgesagt werden mussten. Der Heimatbrief wurde jedoch geschrieben und versendet, ebenso wurden die Bildstockanlagen gepflegt.

Hierzu kamen kritische Worte des Vorsitzenden über das abgelaufene Jahr zur Sprache. Jedoch sollen im Jahr, und es hat schon gut angefangen, die Kreuzwegstationen durch einzelne Patenschaften gepflegt werden. Die Instandhaltung der Bildstockanlagen sollte extern vergeben werden und das Kreuz am Eulsberg endlich aufgewertet werden. Ob es dieses Jahr wieder ein Johannisfeuer und einen Nachmittag der Heddemer Senioren im Lindensaal geben wird, stehe noch in den Sternen.

Die Kassenprüfer Marianne Scheurich und Peter Bauer zeugten von einer einwandfreien Kassenführung von Kassiererin Petra Scheuermann und schlugen der Versammlung deren Entlastung vor.

Ortsvorsteher Timo Steichler übernahm dann die Entlastung des Vorstands und bevor er als Wahlleiter zur Wahl des Vorstandes über ging, lobte er die Aktivitäten des Heimatvereins. Bei der Wahl blieb alles beim Alten: Vorsitzender Gundolf Scheuermann, 2. Vorsitzender Marco Hartmann, Schriftführerin Sabine Trautmann, Kassier Petra Scheuermann. Zu den bisherigen Beisitzern Bernhard Schmitt, Marion und Patrik Kirchgeßner, Inge Englert, Hubert Ehmann, Karl Mackert, Ludwig Müller, Alexander Kern, Michael Frank und Markus Müller wurde neu noch Marco Altmann Marco hinzu gewählt. So ist der Heimatverein für die nächsten Jahre gut aufgestellt.

Der Vorsitzende gab noch bekannt das die Einweihung der beiden Sonnensegel im Sommer bei einer kleinen Feier mit der Bevölkerung stattfinden sollte. Die Zwölf- Stundenwanderung findet am 10. September statt und bis dahin soll es auch wieder eine der sehr beliebten Heddemer „Stadtführung“ geben.

Ehrungen standen abschließend noch auf dem Programm: für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Walburga Münch geehrt, für 25 Jahre Christel Tharin Christel und Christel Unger. (KSC)