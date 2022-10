Vorfreude auf Kunsthandwerkermarkt

Buchen. Die Vorfreude ist groß: Der Buchener Kunsthandwerkermarkt erlebt 2022 bereits seine 18. Auflage. Kunstgenießer werden auch diesmal am zweiten Adventswochenende (3. und 4. Dezember) jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Buchener Stadthalle Exponate aus verschiedenen Bereichen bewundern können, darunter kreatives Schmuckdesign, Kinderbekleidung, extravagante Mode, handgedrechselte Kunstwerke, Kalligraphie, Alpakamode, Puppenbekleidung, Malerei sowie Metall- und Holz-Skulpturen. Mehr als 50 Aussteller aus dem Bundesgebiet werden erwartet, so dass auch der Außenbereich der Stadthalle mit einbezogen wird. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Bild: Brosch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1