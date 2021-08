Buchen. Der TSV bietet in Kooperation mit dem Kreisimpfzentrum Mosbach am Freitag, 6. August, von 15 Uhr bis 20 Uhr einen Vor-Ort-Impftag in der TSV-Halle am Turn-Heinrich-Platz 3 (beim Stadion) an. Willkommen zur Impfung sind alle Bürger der Kernstadt sowie aus allen Stadtteilen. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie von BioNTech/Pfizer. Jeder Impfling über 18 Jahren kann zwischen den beiden Impfstoffen grundsätzlich frei wählen.

Voreinschätzung

Um eine Voreinschätzung bezüglich des Zuspruchs zu erhalten, werden Interessenten gebeten, sich vorab an die Geschäftsstelle des TSV zu wenden. Diese ist per E-Mail: geschaeftsstelle@tsv-buchen.de oder Telefon 06281/563582 (außerhalb der Geschäftszeiten über den Anrufbeantworter, Rückruf erfolgt) zu erreichen. Hier können vorab Termine vereinbart werden, um Wartezeiten zu vermeiden.

Anwesenheit von Elternteil

Mit BioNTech sind neben Impfungen von Erwachsenen auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich: Im Alter von 16 bis 17 Jahren mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern; im Alter von zwölf bis 15 Jahren in Anwesenheit eines Elternteils. Die Impflinge sollten ein Ausweisdokument, Impfpass und Krankenversicherungskarte mitbringen.