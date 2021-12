Vor 20 Jahren gegründet

Hainstadt. Die Badminton-Freizeitsportgruppe der SpVgg. Hainstadt hätte vor kurzem ihr 20-jähriges Bestehen feiern können, wenn ihr die Corona-Pandemie nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Kurz nach der Einweihung der Sport- und Mehrzweckhalle im Herbst 2001 war die Gruppe auf vielfachen Wunsch von Interessenten und dank einer Initiative von Eugen Becker gegründet worden.

In der neuen Halle standen vier Felder zur Verfügung. Da es noch keine Netze gab, wurde in den Anfangswochen über ein Baustellenband gespielt. Die Netzstützen wurden in Eigenarbeit gefertigt und werden heute noch verwendet.

Eugen Becker übernahm die Aufgabe des Übungsleiters für eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen sowie einer Gruppe mit Erwachsenen und hat heute noch diese Aufgabe inne. In den Anfangsmonaten waren teilweise bis zu 30 Spieler, darunter circa zehn Kinder und Jugendliche in den Übungsstunden zu betreuen. Häufiger Ausfall der Übungsstunden durch anderweitige Hallenbelegung in den ersten Jahren ließen einige engagierte Spieler abwandern. Als auch das Interesse der Kinder nachließ, entschloss man sich 2008, die beiden Gruppen zusammenzulegen. Aktuell hat die Gruppe einen festen Stamm von rund 15 Mitgliedern im Alter zwischen zehn und 72 Jahren, die sich regelmäßig zum Training treffen.

Wer an dieser Sportart für jedermann interessiert ist, kann freitags ab 18.30 Uhr in die Sport- und Mehrzweckhalle kommen, sobald es die Corona-Pandemie wieder zulässt.

